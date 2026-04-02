Se revelan las exigencias salariales de Ibrahima Konaté en el Liverpool, mientras el jugador, en desacuerdo con su contrato, presiona para conseguir un aumento salarial considerable en medio de los rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid

El Liverpool se encuentra inmerso en unas difíciles negociaciones con Konaté, ya que el jugador, de 26 años, presiona para conseguir un aumento salarial significativo. Aunque, según se informa, es más probable que se quede en Merseyside que se marche, las negociaciones sobre un nuevo contrato se han estancado debido a las diferencias salariales entre el club y los representantes del jugador. Los representantes del exjugador del RB Leipzig consideran que sus condiciones actuales, de alrededor de 150 000 libras a la semana, no se corresponden con su importancia para el equipo, según The Athletic. Se dice, por ejemplo, que Florian Wirtz cobra aproximadamente 250 000 libras a la semana. Sin embargo, aunque las negociaciones siguen estancadas, las perspectivas de que el defensa se marche parecen menos seguras que hace unos meses.