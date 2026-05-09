Se revelan las exigencias de José Mourinho para el Real Madrid: el entrenador del Benfica «quiere tener el control total» y «una influencia decisiva en los fichajes» si va a asumir el cargo

La necesidad de un cambio en la dirección se ha agravado por el ambiente tóxico de Valdebebas, que derivó en una pelea entre jugadores veteranos. Los centrocampistas Federico Valverde y Aurelien Tchouameni protagonizaron un grave altercado que dejó a Valverde hospitalizado. Este clima tenso ha llevado al capitán a quejarse públicamente de la presencia de «topos» en la plantilla, lo que confirma que la directiva ve inevitable una renovación total del plantel.