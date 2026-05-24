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Se revelan las dos condiciones que el AC Milan debe cumplir para que el ganador del Balón de Oro, Luka Modric, acepte renovar su contrato a los 40 años
Modric se plantea quedarse en San Siro
Según Calciomercato.it, Modric quiere seguir en Italia más allá del 30 de junio, cuando vence su actual contrato. Llegó el 14 de julio pasado y, a sus 40 años, puede extender su vínculo hasta 2027. El veterano centrocampista ha brillado esta temporada y se ha adaptado a un rol más defensivo. Sin embargo, el AC Milan debe cumplir dos condiciones para convencer al Balón de Oro 2018 de seguir un año más con la camiseta rojinegra.
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Cifras impresionantes en su primera temporada
La clave para que el croata se quede es clasificar a la Liga de Campeones. El mediapunta quiere jugar la máxima competición europea la próxima temporada. Si no lo logran, quizá deba replantearse su futuro. A pesar de su edad, Modric ha mostrado su calidad en 36 partidos esta temporada, sumando 2.836 minutos en el campo. En la Serie A marcó dos goles y dio tres asistencias en 33 partidos, además de sumar minutos en Copa y Supercopa. Por eso, el encuentro del domingo ante el Cagliari es clave: acabar entre los cuatro primeros le garantizaría disputar la próxima edición de la máxima competición continental.
El factor Allegri
La segunda condición clave es la continuidad de Allegri como entrenador. A lo largo de la temporada, el técnico y Modric han forjado un gran aprecio mutuo, y el deseo del jugador de quedarse está ligado a seguir bajo las órdenes del mismo entrenador. El técnico valora su disposición a asumir nuevas responsabilidades tácticas sin quejarse. Su vínculo es tan fuerte que se menciona al centrocampista como futuro miembro del cuerpo técnico cuando se retire. Estas dos condiciones están relacionadas: lograr la clasificación europea probablemente garantizará la continuidad del entrenador.
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¿Qué le depara el futuro al centrocampista?
El AC Milan tiene su destino en sus manos este domingo. Una vez definido su futuro en el club, Modric se centrará en el Mundial con Croacia. Tras los amistosos contra Bélgica el 2 de junio y Eslovenia el 7 de junio, liderará a su selección en el Grupo L ante Inglaterra el 17 de junio, Panamá el 23 de junio y Ghana el 27 de junio.