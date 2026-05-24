Se revelan las dos condiciones que el AC Milan debe cumplir para que el ganador del Balón de Oro, Luka Modric, acepte renovar su contrato a los 40 años

La clave para que el croata se quede es clasificar a la Liga de Campeones. El mediapunta quiere jugar la máxima competición europea la próxima temporada. Si no lo logran, quizá deba replantearse su futuro. A pesar de su edad, Modric ha mostrado su calidad en 36 partidos esta temporada, sumando 2.836 minutos en el campo. En la Serie A marcó dos goles y dio tres asistencias en 33 partidos, además de sumar minutos en Copa y Supercopa. Por eso, el encuentro del domingo ante el Cagliari es clave: acabar entre los cuatro primeros le garantizaría disputar la próxima edición de la máxima competición continental.