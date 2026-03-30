Se revela la fecha de regreso de Cristiano Ronaldo en medio de los temores sobre su participación en el Mundial de Portugal, mientras el médico del Al-Nassr da su veredicto sobre la rehabilitación de la lesión

Según informa Arriyadiyah, el cuerpo técnico está satisfecho con los progresos realizados por la pareja de veteranos, mientras el líder de la liga busca mantener su ventaja de tres puntos en lo más alto de la tabla. La atención se centra ahora en la preparación física de cara a una decisiva racha de ocho partidos con los que concluirá la temporada nacional.

Una fuente cercana al club señaló: «El entrenador Jorge Jesus ya puede contar con Ronaldo y Mané tras haber completado sus programas de rehabilitación y tratamiento. Se espera que estén listos para el partido del viernes contra el Al-Najma. Mané ha finalizado su programa de preparación física, que incluía ejercicios de carrera y fortalecimiento, y se ha recuperado de la lesión de tobillo que sufrió recientemente».