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Se revela la cualidad que distingue a Cristiano Ronaldo del resto: la estrella portuguesa parte como favorita para brillar en el Mundial de 2026
Hierro resta importancia a las preocupaciones sobre su edad
Ronaldo hace historia este verano al convertirse en el primer jugador en seis Mundiales. A pesar de su edad, el capitán portugués mantiene un gran nivel en la Liga Profesional de Arabia Saudí, con 24 goles y dos asistencias en 25 partidos. Su forma ha sido clave para que el Al-Nassr lidera la tabla con ocho puntos sobre el Al-Hilal.
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La profesionalidad caracteriza al veterano.
Tras trabajar con él en Riad, Hierro asegura que la forma física y mental de Ronaldo sigue siendo única. Si se mantiene sano, su presencia en la lista de Roberto Martínez es segura.
En declaraciones al canal egipcio ON Sport sobre la longevidad y la forma física del capitán, Hierro afirmó: «Cristiano Ronaldo sigue compitiendo al más alto nivel, tanto en club como en selección. Si mantiene su estado físico, no veo motivo para dejarlo fuera del Mundial.
La edad y las lesiones pueden afectar, pero él cuida su cuerpo y siempre está listo. Estoy seguro de que aportará mucho a Portugal y rendirá bien en el Mundial».
Un modelo de disciplina único
Hierro admira a Ronaldo porque ha visto su rutina diaria y su ambición. Gracias a eso, el delantero ha marcado 143 goles en 226 partidos con Portugal, un récord. El ex capitán del Real Madrid subrayó que, pese a su palmarés y edad, el deseo de triunfar del jugador sigue intacto.
Al destacar lo que distingue al cinco veces ganador del Balón de Oro, Hierro añadió: «Trabajar con Cristiano Ronaldo es excepcional. No solo es un gran jugador, sino un modelo de profesionalidad y disciplina. Su pasión constante le distingue. A pesar de su edad, mantiene el mismo deseo de ganar, marcar goles y mejorar».
- AFP
Prueba inaugural en Houston
Portugal debutará en el Grupo K ante la República Democrática del Congo el 17 de junio en el NRG Stadium, y luego se medirá a Uzbekistán y Colombia. El objetivo inmediato de Ronaldo es mantener su racha goleadora para llegar al torneo como pieza clave de la selección. Su actual forma y liderazgo lo convierten en la mayor amenaza para las defensas rivales.