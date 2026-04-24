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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Se revela la cualidad que distingue a Cristiano Ronaldo del resto: la estrella portuguesa parte como favorita para brillar en el Mundial de 2026

C. Ronaldo
Al Nasr FC
World Cup
1ª División
F. Hierro
Portugal

La leyenda del Real Madrid, Fernando Hierro, atribuye a la disciplina profesional de Cristiano Ronaldo su capacidad para seguir brillando en el fútbol mundial. A punto de disputar su sexta Copa del Mundo, el jugador de 41 años liderará el ataque de Portugal, afirma el exdirector deportivo del Al-Nassr.

  • Hierro resta importancia a las preocupaciones sobre su edad

    Ronaldo hace historia este verano al convertirse en el primer jugador en seis Mundiales. A pesar de su edad, el capitán portugués mantiene un gran nivel en la Liga Profesional de Arabia Saudí, con 24 goles y dos asistencias en 25 partidos. Su forma ha sido clave para que el Al-Nassr lidera la tabla con ocho puntos sobre el Al-Hilal.

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  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    La profesionalidad caracteriza al veterano.

    Tras trabajar con él en Riad, Hierro asegura que la forma física y mental de Ronaldo sigue siendo única. Si se mantiene sano, su presencia en la lista de Roberto Martínez es segura.

    En declaraciones al canal egipcio ON Sport sobre la longevidad y la forma física del capitán, Hierro afirmó: «Cristiano Ronaldo sigue compitiendo al más alto nivel, tanto en club como en selección. Si mantiene su estado físico, no veo motivo para dejarlo fuera del Mundial.

    La edad y las lesiones pueden afectar, pero él cuida su cuerpo y siempre está listo. Estoy seguro de que aportará mucho a Portugal y rendirá bien en el Mundial».

  • Un modelo de disciplina único

    Hierro admira a Ronaldo porque ha visto su rutina diaria y su ambición. Gracias a eso, el delantero ha marcado 143 goles en 226 partidos con Portugal, un récord. El ex capitán del Real Madrid subrayó que, pese a su palmarés y edad, el deseo de triunfar del jugador sigue intacto.

    Al destacar lo que distingue al cinco veces ganador del Balón de Oro, Hierro añadió: «Trabajar con Cristiano Ronaldo es excepcional. No solo es un gran jugador, sino un modelo de profesionalidad y disciplina. Su pasión constante le distingue. A pesar de su edad, mantiene el mismo deseo de ganar, marcar goles y mejorar».

  • FBL-WC-2026-IRE-POR-QUALIFIERAFP

    Prueba inaugural en Houston

    Portugal debutará en el Grupo K ante la República Democrática del Congo el 17 de junio en el NRG Stadium, y luego se medirá a Uzbekistán y Colombia. El objetivo inmediato de Ronaldo es mantener su racha goleadora para llegar al torneo como pieza clave de la selección. Su actual forma y liderazgo lo convierten en la mayor amenaza para las defensas rivales.

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