Se revela el salario de Jesse Lingard en el Corinthians, y es MUCHO más bajo que lo que gana su excompañero en el Manchester United, Memphis Depay, en el mismo club

Este fichaje brinda a Lingard una oportunidad única para volver a formar pareja con Depay. Ambos compartieron el terreno de juego en 31 ocasiones durante la temporada 2015-16 en Old Trafford y desde entonces han mantenido una estrecha amistad. Depay se ha convertido en una figura emblemática en Brasil desde que llegó procedente del Atlético de Madrid en 2024, con 19 goles en 73 partidos y el tanto de la victoria en la final de la Copa do Brasil contra el Vasco da Gama.

El Corinthians ha llevado a cabo una importante campaña de fichajes, incorporando experiencia europea a sus filas. Junto a Depay, Lingard se unirá a un vestuario en el que ya se encuentran el exdefensa del Arsenal Gabriel Paulista y el exjugador del Watford Andre Carrillo.