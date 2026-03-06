Getty Images Sport
Se revela el salario de Jesse Lingard en el Corinthians, y es MUCHO más bajo que lo que gana su excompañero en el Manchester United, Memphis Depay, en el mismo club
El nuevo capítulo de Lingard en Brasil
Confirmando su salida de Asia, Lingard publicó un comunicado en elque explicaba que él y el FC Seúl habían «acordado mutuamente» su salida después de que intentaran retenerlo con una renovación de contrato, pero que su estancia en Asia había sido «una experiencia inolvidable y que siempre valoraré». El exinternacional inglés ha sido relacionado con varios fichajes recientemente, y hay informes que sugieren que hasta siete clubes, entre ellos el West Ham, el Burnley, el Celtic y el Rangers, habían rechazado la oportunidad de ficharlo. Sin embargo, desde entonces ha completado su fichaje por el Corinthians, según confirmó el club brasileño el 6 de marzo.
Una diferencia salarial abismal en comparación con Depay.
Aunque el fichaje supone una incorporación de gran repercusión para el Timao, el paquete económico de Lingard es sorprendentemente modesto en comparación con el de otras estrellas del club. R7 Esportes indica que el acuerdo verbal cerrado con el inglés es de 100 000 euros (86 000 libras) al mes. La disparidad es más notable si se compara con su amigo y antiguo compañero en el United, Memphis Depay, que, según se informa, gana alrededor de 980 000 euros (850 000 libras) al mes, casi 10 veces más.
Reencuentro en Old Trafford en Sao Paulo
Este fichaje brinda a Lingard una oportunidad única para volver a formar pareja con Depay. Ambos compartieron el terreno de juego en 31 ocasiones durante la temporada 2015-16 en Old Trafford y desde entonces han mantenido una estrecha amistad. Depay se ha convertido en una figura emblemática en Brasil desde que llegó procedente del Atlético de Madrid en 2024, con 19 goles en 73 partidos y el tanto de la victoria en la final de la Copa do Brasil contra el Vasco da Gama.
El Corinthians ha llevado a cabo una importante campaña de fichajes, incorporando experiencia europea a sus filas. Junto a Depay, Lingard se unirá a un vestuario en el que ya se encuentran el exdefensa del Arsenal Gabriel Paulista y el exjugador del Watford Andre Carrillo.
Detalles del contrato y objetivos futuros
Según se informa, Lingard ha acordado un contrato con el club hasta diciembre, con la posibilidad de que se prorrogue automáticamente si alcanza determinados objetivos de rendimiento durante su estancia en Brasil. Esta decisión se ha tomado después de que las negociaciones con el Remo, otro equipo brasileño, no prosperaran, lo que ha permitido al Corinthians entrar en escena.
