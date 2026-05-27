Las cifras trimestrales, publicadas el miércoles, muestran que la salida de Amorim y su cuerpo técnico en enero implicó un fuerte desembolso. Esta es otra costosa desvinculación en el Teatro de los Sueños, y llega poco más de un año después de los 14,5 millones de libras pagados por despedir a Erik ten Hag y su equipo.

Amorim, que se marchó con 18 meses de contrato por cumplir, dejó al equipo en una situación delicada tras una mala racha. No obstante, el impacto económico se ha mitigado gracias a la posterior recuperación del club bajo la dirección de Michael Carrick.

El excentrocampista del United ha liderado un impresionante ascenso en la Premier, llevando al equipo del 15.º puesto a un tercer lugar que devuelve al club a la Liga de Campeones.