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Se revela el astronómico coste del despido de Ruben Amorim tras publicarse los resultados financieros del Manchester United
Una indemnización millonaria se suma a los crecientes costes de gestión
Las cifras trimestrales, publicadas el miércoles, muestran que la salida de Amorim y su cuerpo técnico en enero implicó un fuerte desembolso. Esta es otra costosa desvinculación en el Teatro de los Sueños, y llega poco más de un año después de los 14,5 millones de libras pagados por despedir a Erik ten Hag y su equipo.
Amorim, que se marchó con 18 meses de contrato por cumplir, dejó al equipo en una situación delicada tras una mala racha. No obstante, el impacto económico se ha mitigado gracias a la posterior recuperación del club bajo la dirección de Michael Carrick.
El excentrocampista del United ha liderado un impresionante ascenso en la Premier, llevando al equipo del 15.º puesto a un tercer lugar que devuelve al club a la Liga de Campeones.
Carrick aporta un impulso financiero
El nombramiento de Carrick como sucesor de Amorim ha mejorado de inmediato el rendimiento en el campo y, gracias a ello, los ingresos por derechos de retransmisión han subido un 57,1 % en el trimestre hasta marzo, alcanzando 64,9 millones de libras. La mayor parte de este aumento proviene de los premios por quedar terceros en la Premier League, un gran avance respecto al decimoquinto puesto de 2025.
Al respecto, el director ejecutivo, Omar Berrada, declaró: «Somos optimistas sobre el progreso del club esta temporada y el impacto positivo de nuestras iniciativas de transformación. Terminar terceros en la Premier League y clasificar para la Liga de Campeones demuestra la mejora del equipo masculino. Michael Carrick ha hecho un gran trabajo en los 17 partidos que dirigió y estamos encantados de que siga como entrenador jefe».
Los nuevos acuerdos comerciales compensan las pérdidas
Los ingresos por jornada y retransmisiones se mantuvieron sólidos, pero los de patrocinio cayeron un 9,4 % en el último trimestre, hasta 38,5 millones de libras, por la expiración del contrato con Tezos. El United compensó esta pérdida con un acuerdo récord de 20 millones de libras al año con Betway para la equipación de entrenamiento.
Berrada destacó otros éxitos del club: «Nuestro equipo femenino llegó a cuartos de la Liga de Campeones y a la final de la Copa de la Liga, y repetirá en la Serie Mundial de Rugby 7. La cantera alcanzó las finales de la FA Youth Cup y de los play-offs de la Premier League 2, lo que muestra nuestro compromiso con la formación de jóvenes».
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¿Qué le depara el futuro al Manchester United?
De cara al futuro, el United se preparará para su esperado regreso a la Liga de Campeones bajo la dirección permanente de Carrick. Con un brillante balance de 12 victorias en sus primeros 17 partidos, el entrenador se ha ganado el pleno respaldo de la directiva. Gracias al aumento de la financiación y a la firma de un lucrativo contrato de patrocinio para la equipación de entrenamiento, el club se encuentra en una posición idónea para respaldar a su entrenador en el próximo mercado de fichajes de verano.