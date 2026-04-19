AFP
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Se revela cuándo Romelu Lukaku dejará el Nápoles y cómo será sancionado el exdelantero del Manchester United por los rumores de suspensión
Confirmada la fecha de regreso de Lukaku
Según el Corriere dello Sport, Lukaku, a través de su agente, ha anunciado que el lunes volverá al centro de entrenamiento del Nápoles en Castel Volturno. Así concluye un enfrentamiento de un mes que empezó cuando el delantero no se presentó tras el parón internacional de marzo. El exjugador del Manchester United y del Chelsea no se ha reunido en persona con el entrenador Antonio Conte desde la victoria 1-0 sobre el Cagliari el 20 de marzo.
Su regreso llega en un momento crítico: al Napoli solo le quedan cinco jornadas en la Serie A 2025-26. Una lesión en el tendón de la corva sufrida en la pretemporada le ha limitado a solo 64 minutos en siete partidos como suplente, forzando a Conte a buscar alternativas en un ataque que aún busca su mejor versión.
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Multas y sanciones disciplinarias
La directiva del Nápoles multó a Lukaku por quedarse en Bélgica sin permiso. La tensión aumentó cuando el delantero buscó un informe médico externo por un problema en el flexor de la cadera, en vez de comunicarse con el club. Esta desconfianza provocó una ruptura pública y el club emitió un comunicado en el que anunció que evaluaría si el jugador seguiría entrenando con el equipo durante un tiempo indefinido.
Antes del partido contra el AC Milan, el director deportivo, Giovanni Manna, reconoció la frustración del club: «No estamos contentos». La integridad, el respeto y el valor del grupo están por encima de todo. Hablar de ello ahora es superfluo, porque Romelu no está aquí. Está trabajando en Bélgica. Creo y espero que regrese en el plazo de una semana. Pero él sabe que habrá consecuencias». La firme postura del director deportivo sugiere que, aunque el delantero está volviendo a los terrenos de juego, sigue en una situación delicada con los responsables del Estadio Diego Armando Maradona.
La lealtad de Conte, puesta a prueba
La situación deja a Conte en una posición difícil, ya que fue quien más impulsó el fichaje de Lukaku procedente del Chelsea por 30 millones de euros (26 millones de libras/35 millones de dólares). Aunque algunos compañeros han señalado el desgaste emocional por sus pérdidas personales, la ausencia del delantero ha afectado gravemente los planes tácticos del entrenador. Con solo un gol en la liga esta temporada, el estatus intocable que Lukaku tenía con Conte parece haber desaparecido.
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Recta final por los puestos de la Liga de Campeones
Mientras Lukaku se prepara para reunirse con Conte y Manna, el Nápoles debe centrarse en el campo. Actualmente es segundo en la Serie A, a 12 puntos del líder, el Inter. Aunque aún hay opciones matemáticas de título, el objetivo principal es asegurar la Liga de Campeones y contener al AC Milan. El club ha soportado bien la ausencia de Lukaku y ha confiado en Giovane, fichaje de enero, para liderar la delantera.
Aún no se sabe si Lukaku jugará los últimos cinco partidos; todo dependerá de los próximos entrenamientos, que definirán si se queda o se marcha en verano. De momento, el club busca reintegrarlo, pero las sanciones anunciadas indican que la historia no ha terminado.