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Se revela cómo la audaz predicción de Pep Guardiola convenció al Bayern Múnich para fichar a Vincent Kompany, quien, según la leyenda del Manchester City, es «perfecto» para Harry Kane y el equipo
La llamada decisiva de Guardiola
En verano de 2024, tras varias negativas de candidatos destacados, el Bayern nombró sorpresivamente a Kompany. Antes había valorado a Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Oliver Glasner e incluso el regreso de Hansi Flick.
Su fichaje generó escepticismo en Alemania, pero en dos temporadas el equipo ha recuperado su nivel y vuelve a ser uno de los más fuertes de Europa.
Sin embargo, el club podría haber optado por otro rumbo de no ser por el antiguo mentor de Kompany, quien recibió una llamada de sus exjefes y les instó a ficharlo antes de que fuera tarde.
Hoeness recordó ese momento decisivo y declaró a DAZN: «Si lo piensas bien, ¡qué suerte tuvimos! Yo tampoco lo conocía antes. Max [Eberl] lo propuso como cuarta o quinta opción. Luego viajó a Burnley con Christoph Freund. Karl-Heinz [Rummenigge] y yo llamamos a Pep Guardiola, quien sentenció: “Fichadlo ya, si no, dentro de dos o tres años estará en el City”.
- AFP
El fichaje «perfecto» para el Bayern
Desde que asumió el cargo, este técnico de 40 años ha transformado al Bayern Múnich, llevándolo a ganar dos ligas y una Supercopa de Alemania. Con 81 victorias, 14 empates y solo 12 derrotas en 107 partidos, su éxito se basa en su total dedicación.
Hoeness lo define así: «Es casi perfecto: muy inteligente, políglota y con una ética de trabajo ejemplar. En nuestra primera cena dijo: “Lo más importante es el trabajo. Llegaré el primero y me iré el último”». Y lo cumple. Creo que ese fue el punto decisivo».
Un refrescante cambio de aires tras la agitada etapa de Tuchel
El Bayern necesitaba urgentemente un cambio de mentalidad tras una etapa turbulenta bajo la dirección de Thomas Tuchel. Aunque Tuchel ganó la Bundesliga 2022-2023 en la última jornada, su mandato se desmoronó pronto. El club anunció su salida en febrero de 2024, durante una campaña desastrosa en la que el gigante alemán terminó tercero en la liga, sufrió una vergonzosa eliminación copera ante el Saarbrücken de tercera división y fracasó en la Liga de Campeones.
Con 16 derrotas en 61 partidos y un clima enrarecido desde el sextete de Flick y el repentino cese de Nagelsmann, el vestuario estaba fracturado. Kompany ha aportado aire fresco al unir a la plantilla sin fricciones públicas por fichajes.
Hoeness lo resume así: «Es especial por su inteligencia social: no decepciona a nadie, nunca habla mal de sus jugadores ni del club, y en vez de pedir fichajes se centra en mejorar a cada futbolista».
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Una noche decisiva para Europa
El Bayern recibe este miércoles al París Saint-Germain con el objetivo de remontar el 5-4 de la ida y alcanzar la final de la Liga de Campeones. El club, ya en la final de la Copa DFB y campeón de la Bundesliga, podría lograr un histórico triplete esta temporada.