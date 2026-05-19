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Lionel Messi ArgentinaGetty
Moataz Elgammal

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¿Se retrasará la retirada de Lionel Messi? El seleccionador argentino quiere que «siga jugando» y hace una «triste» comparación con Diego Maradona

L. Messi
Argentina
World Cup
L. Scaloni
D. Maradona
Argentina vs Algeria

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, admite que ansía que Lionel Messi siga en la Albiceleste y confiesa que pensar en una era sin el ‘10’ le recuerda la partida de Diego Maradona. Con la mira en el Mundial 2026, el futuro de la estrella de 38 años del Inter de Miami sigue acaparando la atención.

  • El llamamiento de Scaloni para que Messi se quede

    En declaraciones a la Conmebol, Scaloni dijo que quiere mantener a Messi en la cancha el mayor tiempo posible. El capitán, con 198 partidos y 116 goles, llevó a Argentina al título en el Mundial 2022 y a dos Copas América. Aunque ya presentó la lista preliminar de 55 jugadores para el próximo torneo, el seleccionador no piensa despedirse. Centrándose en el presente, afirmó: «Verlo jugar es maravilloso, sea o no su último Mundial. No me gusta hacer conjeturas; prefiero disfrutar del momento. Todos queremos verlo jugar».

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  • argentina(C)Getty Images

    La triste comparación con Maradona

    El seleccionador argentino asume el peso emocional de perder un talento generacional y lo compara con Diego Maradona, campeón del Mundial 1986. Al técnico le cuesta imaginar la plantilla sin él y admite: «Me gusta pensar que seguirá jugando; no verlo en el campo entristece, como con Diego. Son jugadores que marcaron la historia. Pensar que ya no jugará no deja tranquilo; prefiero pensar en el presente».

  • Una asociación de ensueño para Argentina

    Tres veces campeones del mundo, buscan el cuarto título tras ganar 2-1 a Mauritania y 5-0 a Zambia en amistosos. Al preguntarle cómo gestionaría a Messi y Maradona, el seleccionador respondió que no sería un problema táctico: «Habrían jugado juntos en mi selección. No concibo un sistema basado en el entrenador, sino en los jugadores; ellos eran los mejores y se adaptan. Se complementarían fácilmente y el problema sería para los rivales», explicó.

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    ¿Qué les depara el futuro a los campeones?

    Antes de arrancar en el Grupo J del Mundial, Argentina jugará contra Honduras el 7 de junio e Islandia el 10 de junio. Luego iniciará la defensa del título ante Argelia el 17 de junio, enfrentará a Austria el 22 de junio y a Jordania el 28 de junio, con la esperanza de que su legendario capitán responda una vez más.

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