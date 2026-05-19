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¿Se retrasará la retirada de Lionel Messi? El seleccionador argentino quiere que «siga jugando» y hace una «triste» comparación con Diego Maradona
El llamamiento de Scaloni para que Messi se quede
En declaraciones a la Conmebol, Scaloni dijo que quiere mantener a Messi en la cancha el mayor tiempo posible. El capitán, con 198 partidos y 116 goles, llevó a Argentina al título en el Mundial 2022 y a dos Copas América. Aunque ya presentó la lista preliminar de 55 jugadores para el próximo torneo, el seleccionador no piensa despedirse. Centrándose en el presente, afirmó: «Verlo jugar es maravilloso, sea o no su último Mundial. No me gusta hacer conjeturas; prefiero disfrutar del momento. Todos queremos verlo jugar».
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La triste comparación con Maradona
El seleccionador argentino asume el peso emocional de perder un talento generacional y lo compara con Diego Maradona, campeón del Mundial 1986. Al técnico le cuesta imaginar la plantilla sin él y admite: «Me gusta pensar que seguirá jugando; no verlo en el campo entristece, como con Diego. Son jugadores que marcaron la historia. Pensar que ya no jugará no deja tranquilo; prefiero pensar en el presente».
Una asociación de ensueño para Argentina
Tres veces campeones del mundo, buscan el cuarto título tras ganar 2-1 a Mauritania y 5-0 a Zambia en amistosos. Al preguntarle cómo gestionaría a Messi y Maradona, el seleccionador respondió que no sería un problema táctico: «Habrían jugado juntos en mi selección. No concibo un sistema basado en el entrenador, sino en los jugadores; ellos eran los mejores y se adaptan. Se complementarían fácilmente y el problema sería para los rivales», explicó.
- AFP
¿Qué les depara el futuro a los campeones?
Antes de arrancar en el Grupo J del Mundial, Argentina jugará contra Honduras el 7 de junio e Islandia el 10 de junio. Luego iniciará la defensa del título ante Argelia el 17 de junio, enfrentará a Austria el 22 de junio y a Jordania el 28 de junio, con la esperanza de que su legendario capitán responda una vez más.