¿Se retrasará el Mundial? EE. UU. va «con retraso» en los preparativos, mientras el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional de Donald Trump ofrece una grave actualización sobre el torneo de verano

Más allá de los obstáculos administrativos internos, el Mundial se enfrenta a crisis internacionales sin precedentes que han ensombrecido los preparativos del torneo. Tras los intensos ataques militares israelo-estadounidenses contra territorio iraní que estallaron el 28 de febrero, la participación de Irán en el torneo ampliado a 48 equipos está en grave peligro. La preparación de la selección nacional ya se ha visto gravemente afectada, como lo demuestra su ausencia en una reunión preparatoria obligatoria de la FIFA en Atlanta. En consecuencia, la Federación Iraní de Fútbol ha solicitado urgentemente a la FIFA que traslade los partidos del Grupo G contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto de Los Ángeles y Seattle a México, aunque, según se informa, el organismo rector del fútbol mundial ha rechazado la idea.