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¿Se retrasará el Mundial? EE. UU. va «con retraso» en los preparativos, mientras el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional de Donald Trump ofrece una grave actualización sobre el torneo de verano
Mullin lanza una advertencia sobre el Mundial en una audiencia del Senado
El miércoles, Mullin expresó su profunda preocupación por la preparación del país para coorganizar el próximo torneo junto con México y Canadá. En su intervención ante los legisladores el miércoles, el exluchador de MMA admitió que la agencia responsable de la seguridad del evento está pasando por dificultades. La revelación se produjo cuando se le preguntó sobre el actual cierre parcial del Gobierno, que lleva más de cuatro semanas paralizando las operaciones. Al referirse directamente a los preparativos de seguridad, afirmó que el DHS va con retraso en los preparativos para la Copa del Mundo y que se necesitarán cuatro meses para estar listos.
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El punto muerto por el cierre paraliza la seguridad del torneo
El principal obstáculo al que se enfrenta el marco de seguridad es el prolongado estancamiento presupuestario en Washington. El departamento ha quedado prácticamente paralizado durante este enfrentamiento, lo que ha sometido a una gran presión a organismos fundamentales como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Según Mullin, el Departamento de Seguridad Nacional está perdiendo personal a un ritmo alarmante debido al cierre, y ha subrayado que se necesitarán unos cuatro meses para formar al nuevo personal necesario para gestionar el torneo de fútbol de verano.
Las tensiones geopolíticas amenazan la logística del torneo
Más allá de los obstáculos administrativos internos, el Mundial se enfrenta a crisis internacionales sin precedentes que han ensombrecido los preparativos del torneo. Tras los intensos ataques militares israelo-estadounidenses contra territorio iraní que estallaron el 28 de febrero, la participación de Irán en el torneo ampliado a 48 equipos está en grave peligro. La preparación de la selección nacional ya se ha visto gravemente afectada, como lo demuestra su ausencia en una reunión preparatoria obligatoria de la FIFA en Atlanta. En consecuencia, la Federación Iraní de Fútbol ha solicitado urgentemente a la FIFA que traslade los partidos del Grupo G contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto de Los Ángeles y Seattle a México, aunque, según se informa, el organismo rector del fútbol mundial ha rechazado la idea.
La FIFA se mantiene firme en cuanto al calendario
A pesar de las declaraciones de Teherán, la FIFA parece decidida a seguir adelante. El director de operaciones, Heimo Schirgi, insistió en que el evento es «demasiado importante como para posponerlo» y expresó su esperanza de que participen las 48 selecciones. La posible retirada de Irán del Grupo G obligaría a una reestructuración apresurada apenas unas semanas antes del inicio del torneo. Trasladar estos partidos en una fase tan avanzada supone una enorme pesadilla logística para los organizadores, ya que podría afectar a los derechos de retransmisión, la venta de entradas y los campamentos de entrenamiento de los equipos.
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