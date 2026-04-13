«Sé quién impuso esa cláusula»: declaraciones explosivas sobre la renovación de Nico Schlotterbeck en el BVB

Schlotterbeck renovó la semana pasada su contrato con el Dortmund hasta 2031, aunque incluía una cláusula de salida polémica. Según varios medios, podrá marcharse tras el Mundial de este verano por una indemnización fijada. Los clubes de élite deberían pagar entre 50 y 60 millones de euros. Según Bild, el Bayern no tendría esa opción.

Para Matthäus, a Schlotterbeck «siempre le ha importado dar el siguiente paso, pero también está vinculado al Borussia Dortmund». La cláusula le allana el camino hacia un grande como el Real Madrid o un club de la Premier League.

El BVB, al menos, gana algo de certidumbre: «En 2026 recibirían un traspaso, pero en 2027 ya no», recordó Matthäus. El técnico de 65 años añadió que no cree que el defensa pierda la concentración: «Su corazón seguirá en Dortmund».