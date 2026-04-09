¿Se quedarán con las manos vacías el FC Bayern de Múnich y el BVB? Al parecer, el Manchester City se suma a la puja por una de las mayores promesas del fútbol alemán

Este jugador de 16 años ha dado el salto esta temporada en el “Vieja Dama” y, gracias a su talento, ya se le considera una gran promesa. A pesar de su corta edad, muestra gran madurez física, velocidad, calidad en la salida de balón y no rehúye los duelos físicos (7 tarjetas amarillas).

Ha jugado 15 partidos esta temporada con el Hertha de Berlín y el fin de semana pasado regresó de una lesión, entrando en el minuto 68 en la victoria 1-0 sobre el Dynamo de Dresde.

Su posible papel en el City aún es incierto: dada la competencia, lo más probable es que, tras el traspaso, se negocie una cesión para que siga sumando minutos.

Según Sky, el Bayer Leverkusen ya habría iniciado gestiones para ficharlo y se contemplaría devolverlo al Hertha en calidad de cedido.