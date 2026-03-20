¿Se quedará Mikey Moore en el Rangers? Una exestrella de la selección escocesa explica por qué la lucha por evitar el descenso del Tottenham y el próximo entrenador del club decidirán el futuro de esta joven promesa

El exdelantero del Celtic Gray, en declaraciones exclusivas a BetSelect.co.uk, explicó a GOAL qué hace especial a Moore y por qué los grandes de la Premiership escocesa estarán deseosos de retenerlo: «Es fantástico. Sé que allí lo adoran, y ha tenido un gran impacto en el club gracias a su talento.

¿Me ha sorprendido? Lo vi jugar un poco, obviamente, en el Tottenham. Un poco, pero no mucho, si te soy totalmente sincero. No mucho, así que no sabía muy bien qué esperar, pero creo que ha estado brillante.

«Ha sido un gran acuerdo de cesión. Por desgracia, solo es un acuerdo de cesión. Creo que si yo fuera el Tottenham, y viera la situación del club en este momento, si descienden —y existe la posibilidad de que lo hagan, independientemente de si se salvan por los pelos—, ¿es él el tipo de jugador que querrían recuperar con 18 años? ¿Podrían decir: “Bueno, tienes 18 años, así que te dejaremos allí si quieres quedarte, si te gusta, te dejaremos allí un año más”?

«Creo que depende mucho de Mikey Moore y del entrenador que tengan, de quién contraten. Porque el entrenador podría pensar: “No, quiero que siga progresando, puede quedarse un año más en el Rangers”. O podría decir: “No, necesito ese talento ahora, voy a utilizarlo, voy a sacarle partido”.

«Si va a traerlo de vuelta y no va a alinearlo, ¿qué sentido tiene? Es un desperdicio. Así que creo que el nombramiento del nuevo entrenador en el Tottenham es un factor clave para que Mikey Moore se quede en Ibrox o no. Obviamente, desde mi punto de vista, espero que se quede».