La grave lesión muscular en el muslo posterior de Arda Güler es un duro golpe para el jugador, el Real Madrid y toda Turquía, que depositaba en él sus esperanzas para el próximo Mundial.
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¿Se quedará fuera del Mundial? Impactante noticia para Arda Güler en el Real Madrid
Según un comunicado oficial del Real Madrid, Güler, de 21 años, se perderá lo que resta de temporada. El equipo blanco ya no tiene objetivos: fue eliminado en cuartos de la Champions por el Bayern y en octavos de la Copa por el Albacete.
En Liga, a seis jornadas del final, está a nueve puntos del líder, el Barcelona. Todo indica que la temporada sin títulos costará el cargo al entrenador Álvaro Arbeloa, probablemente al término del curso.
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Arda Güler vive su mejor temporada en el Real Madrid desde su llegada en 2023 procedente del F. C. Barcelona. En 50 partidos oficiales, el jugador de 21 años ha participado directamente en 20 goles (6 goles y 14 asistencias). En la Liga de Campeones, estuvo a punto de ser el héroe del partido de vuelta de cuartos con un doblete, sus primeros goles en la competición.
Sin embargo, los tantos en los últimos minutos de Luis Díaz y Michael Olise eliminaron al equipo, y Güler, enfadado por la polémica expulsión de Eduardo Camavinga, vio la roja tras protestar airadamente.
Ahora su prioridad es llegar en óptimas condiciones al Mundial. El centrocampista ofensivo es la gran esperanza de Turquía, que no se clasificaba desde 2002. Durante las eliminatorias brilló con cuatro asistencias y un gol. En la Copa América, la selección turca debutará ante Australia, luego enfrentará a Paraguay y cerrará el grupo frente a Estados Unidos.
El Real Madrid anuncia dos noticias impactantes: la temporada también se ha acabado para Eder Militão.
La situación de los blancos empeoró tras la lesión de Güler: Eder Militao, recuperado en abril de una grave lesión muscular, se perderá probablemente el resto de la temporada por una nueva rotura en el muslo.
Su ausencia preocupa a la Seleção, pues, salvo recaídas, Militao es fijo en la zaga. Aun así, las lesiones han permitido que Gabriel y Marquinhos se afiancen como alternativa.