Se puede fichar por 25 millones de euros: al parecer, el BVB está trabajando en un fichaje sensacional, pero tiene mucha competencia

De Cat quiere decidir pronto su futuro club. Además del BVB, ha mantenido reuniones con RB Leipzig y Bayer Leverkusen sobre su proyecto deportivo.

El Bayern de Múnich también ha sido vinculado con el jugador en los últimos meses, aunque ese salto aún le parece demasiado grande, según HLN.

Su salida del club que lo formó se confirmó el jueves: no fue convocado al Mundial pese a su gran temporada en el Anderlecht. Tras la victoria 3-1 sobre el St. Truiden, De Cat cruzó en chanclas el césped del Lotto Park y lloró, quizá sabiendo que era su último partido en casa con el RSC.

Anderlecht, que ya se ha resignado a su marcha, pide al menos 25 millones de euros por el joven, una cifra elevada considerando que su contrato vence en 2027.