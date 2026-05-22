Según el diario belgaHet Laatste Nieuws, el joven de 17 años Nathan De Cat dejará el RSC Anderlecht este verano y, en las últimas semanas, ha visitado varios clubes de la Bundesliga, incluido el Borussia Dortmund.
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Se puede fichar por 25 millones de euros: al parecer, el BVB está trabajando en un fichaje sensacional, pero tiene mucha competencia
De Cat quiere decidir pronto su futuro club. Además del BVB, ha mantenido reuniones con RB Leipzig y Bayer Leverkusen sobre su proyecto deportivo.
El Bayern de Múnich también ha sido vinculado con el jugador en los últimos meses, aunque ese salto aún le parece demasiado grande, según HLN.
Su salida del club que lo formó se confirmó el jueves: no fue convocado al Mundial pese a su gran temporada en el Anderlecht. Tras la victoria 3-1 sobre el St. Truiden, De Cat cruzó en chanclas el césped del Lotto Park y lloró, quizá sabiendo que era su último partido en casa con el RSC.
Anderlecht, que ya se ha resignado a su marcha, pide al menos 25 millones de euros por el joven, una cifra elevada considerando que su contrato vence en 2027.
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El BVB busca un nuevo mediocentro defensivo: Eichhorn, muy cotizado en el FC Bayern
De Cat no debutó con el primer equipo del Anderlecht hasta los playoffs del curso pasado, pero desde el inicio de esta temporada se ha consolidado como titular indiscutible en el RSC. En la campaña que concluye este fin de semana, suma 45 partidos oficiales, tres goles y cinco asistencias.
El BVB busca un centrocampista defensivo y, aunque su prioridad era Kennet Eichhorn (16 años, Hertha BSC), las negociaciones no están cerradas.
A diferencia de De Cat, su fichaje no requeriría grandes negociaciones con el Hertha, pues una cláusula de rescisión de entre diez y doce millones de euros le permite salir. Sin embargo, el interés del Bayern podría empujar al BVB a buscar alternativas con más fuerza.
El director deportivo del Bayern, Max Eberl, confirmó el viernes el interés en Eichhorn: «Si ves a Kenny Eichhorn y el Bayern no se interesa, no estaríamos haciendo nuestro trabajo. Ahora debemos ver si encaja y cuáles son sus expectativas y las de su agente. Que se concrete es otra cuestión».
Kennet Eichhorn y Nathan De Cat, candidatos del BVB: datos de rendimiento y estadísticas.
Jugadores Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Minutos jugados Nathan De Cat 45 3 5 10 3.365 Kennet Eichhorn 20 2 - 7 1.358