Al parecer, las negociaciones por el contrato de Antonio Rüdiger están cobrando impulso. Después de que Mundo Deportivo informara recientemente de que el Real Madrid le había hecho una oferta de renovación al alemán, ahora surgen nuevos rumores desde Italia que apuntan a que Rüdiger podría tener más pretendientes de lo que se pensaba en un principio.
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¿Se producirá una puja? Al parecer, varios clubes de primera línea compiten por Antonio Rüdiger, del Real Madrid
Según Tuttosport, además del Real Madrid y la Juventus de Turín, también el Manchester United y el Liverpool FC están interesados en los servicios del defensa central, cuyo contrato expira este verano. Además, el diario informa de que la Juve está tentando al jugador de 33 años con un contrato de dos años por un total de entre diez y doce millones de euros.
Por su parte, la oferta del Real Madrid solo ascendería a un año y cinco millones de euros. Un factor importante en la decisión de Rüdiger es también la incógnita sobre quién será el entrenador del equipo blanco. El entrenador interino Álvaro Arbeloa podría convertirse en la solución definitiva en la capital española, dependiendo de los resultados en la Liga de Campeones. Bajo las órdenes del técnico de 43 años, Rüdiger vuelve a formar parte del once titular en la defensa central. Su predecesor, Xabi Alonso, que fue destituido, tenía fama de no ser precisamente un admirador de Rüdiger.
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Rüdiger vive en Madrid desde 2022
Rüdiger juega desde 2022 en el Real Madrid, con el que ha disputado 174 partidos oficiales desde entonces. En 2023, el internacional alemán triunfó en su primera temporada con el Real Madrid, alzándose por segunda vez en su carrera con la Champions League, tras haberla ganado anteriormente en 2021 con el Chelsea FC.
Rüdiger logró su gran salto a partir de 2012 en el VfB Stuttgart, antes de fichar por el AS Roma de la Serie A, primero en calidad de cedido en 2015 y un año más tarde de forma definitiva. Finalmente, abandonó la Ciudad Eterna en 2017, tras dos años, para fichar por el Chelsea de Londres por 35 millones de euros.
Antonio Rüdiger: sus estadísticas en el Real Madrid
Partidos
174
Goles
8
Asistencias
4
Tarjetas amarillas
18
Tarjetas amarillas y rojas
0
Tarjetas rojas
1