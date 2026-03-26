¿Se producirá un intercambio espectacular? El jugador de 95 millones de euros parece decidido a cambiar de equipo

Sin embargo, para poder financiar el fichaje de Kolo Muani, la «Vieja Señora» tendría que generar primero ingresos por traspasos. El periódico especula con que, por eso, podría producirse un intercambio: Kolo Muani a Turín y, a cambio, el delantero de la Juve Jonathan David al París Saint-Germain.

Al parecer, Kolo Muani ya ha dado el sí a un traspaso al campeón italiano, lo cual no es ninguna sorpresa. La mejor etapa de su carrera, con diferencia, desde que dejó el Eintracht de Fráncfort la vivió durante los seis meses que vistió la camiseta de los bianconeri. En 22 partidos en todas las competiciones, marcó diez goles y, además, dio tres asistencias.