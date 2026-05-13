¿Se producirá ahora la ruptura? Al parecer, Konrad Laimer se habría sentido molesto por una entrevista concedida por un directivo del FC Bayern

Al parecer, esto ha provocado un gran malestar por parte del internacional austriaco.

Hoeneß fue claro ante las cámaras: hay un límite financiero en la renovación, cuyo contrato actual vence en 2027. El presidente elogió al incansable austriaco, pero matizó: «Konny es un jugador que aprecio mucho. Es muy importante para el equipo y para la imagen del club. Trabaja muchísimo, pero no es Maradona».