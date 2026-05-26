El Manchester City lidera la carrera por fichar a Anderson, centrocampista del Nottingham Forest que prefiere recalar en el Etihad Stadium antes que en el Manchester United. Según la BBC, crecen las expectativas de que el jugador de 23 años deje el City Ground este verano. El United no quiere pagar de más ni alargar las negociaciones. Aún no hay acuerdo entre los clubes, pues difieren en la valoración del jugador. Anderson, con contrato hasta 2029, ha jugado 50 partidos esta temporada, sumando 4.168 minutos y cuatro goles. Tras el 1-1 ante el Bournemouth, recibió una ovación de pie.