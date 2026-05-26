El traspaso podría batir el récord británico y superar los 105 millones de libras que el Arsenal pagó al West Ham por Rice. En el Forest dan por hecho que, si este verano se vende a algún jugador importante, será el joven centrocampista. Una buena actuación en el Mundial con Inglaterra reforzaría aún más su posición en la negociación. Mientras tanto, Rice ha justificado su valor: ha jugado 54 partidos y marcado cinco goles, ayudando al Arsenal a ganar la Premier esta temporada y a llegar a la final de la Liga de Campeones contra el París el 30 de mayo. Es la prueba de que pagar cifras astronómicas por talentos de la cantera puede reportar el éxito definitivo.