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Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport
Andreas Koenigl

Traducido por

¿Se perderá Vinicius Junior el partido contra el Bayern de Múnich? Preocupación por la lesión de la estrella del Real Madrid en la selección brasileña

Real Madrid
Primera División
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Vinicius Junior
Brazil

Vini Jr. ha tenido que interrumpir recientemente los entrenamientos en la concentración de la selección brasileña debido a unas molestias en el muslo.

Vinicius Junior es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, que afronta partidos decisivos en las próximas semanas, entre ellos los dos encuentros de cuartos de final de la Liga de Campeones a principios de abril contra el Bayern de Múnich. Y precisamente ahora parece que la estrella del ataque está lesionada.

  • Según informa el portal brasileño Globo Esporte, el jugador de 25 años tuvo que ausentarse del entrenamiento del sábado y no saltó al campo con el equipo del entrenador Carlo Ancelotti. En su lugar, Vini Jr. solo pudo realizar algunos ejercicios en el gimnasio y, a continuación, recibió tratamiento.

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  • ¿Es la pausa en los entrenamientos de Vini Jr. solo una medida de precaución?

    Sin embargo, la pausa en los entrenamientos parece ser solo una medida de precaución, ya que, al parecer, Vini sintió molestias en el muslo tras el partido amistoso contra Francia (1-2); no obstante, en las pruebas médicas realizadas el viernes no se detectó ninguna lesión. Aún no se sabe si Ancelotti alineará a la estrella del Real Madrid el martes contra Croacia.

    No obstante, los blancos seguirán de cerca la situación, ya que una baja prolongada supondría un duro golpe para el equipo del entrenador Álvaro Arbeloa. El brasileño es, después de Kylian Mbappé, el máximo goleador del Madrid; en 43 partidos en todas las competiciones, Vini ha aportado hasta ahora 17 goles y 13 asistencias esta temporada.

  • Vini Jr.: Estadísticas de la temporada 2025/26


    Concurso

    Partidos

    Goles

    Asistencias

    LaLiga

    28

    11

    6

    Liga de Campeones

    12

    5

    7

    Copa del Rey

    1

    -

    -

    Supercopa

    2

    1

    -