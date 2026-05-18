¿Se perderá Ousmane Dembélé la final de la Liga de Campeones? Luis Enrique actualiza sobre su lesión tras su salida ante el Paris FC

Dembélé abandonó el campo del Stade Jean-Bouin el domingo por un aparente problema en el muslo. Si se confirma su baja para la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal del 30 de mayo, sería un golpe duro para el equipo de Luis Enrique.

El jugador de 29 años fue reemplazado por el portugués Gonçalo Ramos a mitad de la primera parte contra el París FC tras recibir un golpe. Dembélé ha sido clave para el equipo parisino esta temporada, y perderlo para la final de la Champions sería un golpe duro a sus aspiraciones de repetir título.