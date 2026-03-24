«Se nota que tienes muchas dudas»: la DFB suscita interrogantes con su sede para el Mundial en EE. UU

En los vergonzosos Mundiales de 2018 y 2022, la elección de la sede también fue objeto de atención. La sede alemana en Watutinki (Rusia) le valió al entonces director de la DFB, Oliver Bierhoff, numerosas críticas, que se referían al entorno desolador y a su ubicación aislada. «El complejo, que en su día se concibió como un refugio exclusivo para la élite del partido, destaca más por su aspecto militar que por su entorno playero», opinó, por ejemplo, el Süddeutsche Zeitung en comparación con el «oasis de bienestar» del Campo Bahía cuatro años antes. El propio seleccionador nacional, Joachim Löw, habló del «encanto de una buena escuela deportiva».

También el alojamiento durante el Mundial de Catar en Al-Ruwais fue muy controvertido debido a su aislamiento. La selección alemana fue la única que acampó prácticamente en el otro extremo del país, mientras que la mayoría de los participantes se alojaban en la capital, Doha. La revista kicker escribió, por ejemplo, de una «soledad única»: «Probablemente nunca antes el entorno de un alojamiento de la DFB había sido tan lúgubre y extenso a lo largo de kilómetros como en 2022».

Esto también acarreó problemas logísticos. Para las ruedas de prensa obligatorias de la FIFA antes de los partidos, el seleccionador Hansi Flick tenía que desplazarse regularmente en coche durante una hora hasta Doha. Antes del segundo partido de la fase de grupos contra España, ningún jugador asistió debido al viaje, lo que le valió a la DFB problemas con la FIFA.