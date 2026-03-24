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Se nombra al «mejor sustituto» de Pep Guardiola en el Manchester City, mientras el ex capitán apuesta por el entrenador ganador de la Liga de Campeones y por Vincent Kompany como futuros técnicos de los Blues
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¿Cuándo vence el contrato de Guardiola con el Manchester City?
Guardiola, que lleva 10 años memorables en el fútbol inglés, entra dentro de esa categoría. Ya ha insinuado que su actual contrato en el Etihad será el último, lo que significa que dentro de poco más de 12 meses quedará vacante un puesto destacado en la Premier League.
El enigmático técnico de 55 años ha ganado 19 trofeos a lo largo de su emblemático reinado en Manchester, entre los que se incluyen seis títulos de liga, cinco Copas de la Liga, la Liga de Campeones (como parte de un histórico triplete) y el Mundial de Clubes de la FIFA. Llenar el vacío que dejará su marcha no será fácil para el City.
Se buscará a otro ganador contrastado al más alto nivel. Ahí es donde entra en juego Luis Enrique. En su día jugó junto a Guardiola en el Barcelona, antes de ocupar también el banquillo del Camp Nou mientras se lograban los éxitos en La Liga y la Liga de Campeones.
Enrique ha pasado los últimos tres años en el París Saint-Germain, donde ha conseguido su primer título europeo, y sigue siendo objeto de especulaciones sobre cuánto tiempo permanecerá en la capital francesa. Su contrato, sin que se haya acordado aún ninguna prórroga, también expira al final de la temporada 2026-27.
Por qué Enrique sería el sucesor perfecto de Guardiola
Al ser preguntado sobre si un icono del Barça podría sustituir a otro en Manchester, Dunne —en una entrevista exclusiva con GOAL en la que el ex capitán del City habló en colaboración con BetVictor Online Casino— afirmó: «Para mí, Enrique es probablemente el que tiene una identidad más marcada, aquel de quien sabes inmediatamente lo que puedes esperar y que suele triunfar allá donde va.
«Tiene una forma de jugar, un perfil de jugadores que le gusta fichar, y es algo que encajaría perfectamente en el Manchester City. Si saliera bien y todo encajara a la perfección, sería el mejor sustituto posible. Me sorprendería muchísimo que otros clubes no lo persiguieran con ahínco este verano para intentar ficharlo antes de que esté disponible para el City.
«También es complicado porque, a menos que sea realmente uno de los mejores —como lo es Enrique—, ya lo has visto con [Alex] Ferguson y con [Arsène] Wenger: el puesto que sigue a uno exitoso siempre es difícil. Es algo en lo que el City tiene que tener mucho cuidado para acertar».
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¿Es Kompany el futuro entrenador del Manchester City?
Aunque se considera a Enrique el sucesor ideal de Guardiola, Dunne cree que el City podría fijarse en una cara conocida más adelante. Se espera que Kompany, un antiguo ídolo de la afición que disputó 360 partidos con los Blues a lo largo de 11 años como jugador, regrese a su hogar espiritual.
Actualmente lleva las riendas del Bayern de Múnich, donde trabaja con el capitán de Inglaterra, Harry Kane, y se ha ganado un gran prestigio gracias a su experiencia en el ascenso y el descenso de la Premier League con el Burnley.
A menudo se acusa a los responsables del Bayern de tenerlo fácil, ya que siguen siendo una fuerza dominante en la Bundesliga, pero quienquiera que lleve las riendas tiene que ganar. Dunne añadió sobre el trabajo que Kompany ha realizado en Alemania y el que podría esperarle en Inglaterra: «Miro al Bayern, miro a los jugadores y el estilo de fútbol, y creo que, para Vince, disfruto mucho viéndolos. Creo que son un equipo realmente bueno.
«Parecen muy unidos, lo cual es importante para que un entrenador pueda liderar a auténticos jugadores de élite del fútbol mundial, controlar el vestuario y conseguir que todos jueguen como tú quieres.
«Creo que se habla mucho de Vincent y creo que el éxito en la Liga de Campeones va a ser importante para ellos esta temporada y, probablemente, si él no es el próximo, creo que Kompany será alguien que estará en el punto de mira del City quizá dentro de unos años; dale más tiempo para desarrollarse, más tiempo para aprender y entonces creo que tendrás un entrenador de lo más bueno y el City tendrá mucha suerte de contar con él».
¿Tiene Guardiola ganas de afrontar otra temporada en el City?
En un momento dado se sugirió que Guardiola podría renunciar al último año de su contrato, inspirándose en su antiguo rival del Liverpool, Jürgen Klopp, y disfrutando de un respiro del estrés que supone el cargo de entrenador.
En medio de las dudas sobre si tiene ganas de hacer pequeños ajustes en Manchester y de seguir en busca de títulos, se le vio lleno de garra al celebrar la victoria del City en la final de la Carabao Cup contra el Arsenal.
Dunne comentó sobre aquella actuación en la banda, en la que las vallas publicitarias recibían patadas cada vez que se marcaba un gol: «Parecía decidido a ganar ese trofeo y la alegría que le produjo ganarlo, creo, no era la de un hombre dispuesto a marcharse.
«Ha estado diciendo que este equipo aún no está a la altura, pero que le daremos otra temporada y luego volveremos, volveremos a luchar por los grandes trofeos y todo eso. Así que, para mí, no habla como alguien que está listo para marcharse.
«Obviamente, siempre hay rumores a su alrededor, sobre grandes entrenadores y grandes clubes y cosas por el estilo. Lleva mucho tiempo en el City y la gente piensa que quizá sea hora de que siga adelante porque no ganaron mucho el año pasado.
«Pero ha demostrado que todavía tiene energía y que sigue teniendo el empuje necesario para crear un nuevo y magnífico equipo del City. Hubo indicios [contra el Arsenal] de que parecían muy dominantes. Creo que fue una señal para todos de lo que nos espera la próxima temporada».
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Ofertas por el trofeo y veredicto en la prolongada saga del FFP
El City ha quedado eliminado de la Liga de Campeones tras caer derrotado ante el Real Madrid en octavos de final, y se encuentra a nueve puntos del Arsenal en la lucha por el título de la Premier League. Sin embargo, cuenta con un partido menos que los Gunners y también se encuentra en cuartos de final de la FA Cup.
Podría haber más celebraciones en el Etihad, mientras que Guardiola siempre ha hablado con pasión de ayudar al City a superar cualquier dificultad que pueda surgir al final de una larga saga sobre el Fair Play Financiero (FFP) que debería dar un veredicto definitivo —y posibles sanciones— en un futuro no muy lejano.