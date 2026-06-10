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Se mostraron OCHO tarjetas rojas en el caótico partido entre la selección femenina de Estados Unidos y Brasil, y el arbitraje fue calificado de «auténtica vergüenza»
El caos se desata en Fortaleza mientras Brasil ve rojo
Un amistoso de alto nivel previo al Mundial de Brasil 2014 se convirtió en caos en el Arena Castelao. La árbitra española Paola Cebollada López expulsó a cuatro miembros del cuerpo técnico brasileño y a cuatro jugadoras. Al final del partido la tensión obligó a la policía antidisturbios a proteger al cuarteto arbitral ante más de 55 000 espectadores.
Todo empezó cuando el técnico Arthur Elias vio la amarilla por un incidente con la equipación y, en el 77’, fue expulsado por alejar el balón con una patada. La frustración se contagió: Bia Zaneratto vio la roja directa por agresión y, en el descuento, Tarciane golpeó con el codo a Sophia Wilson y también se marchó a vestuarios. Tras una trifulca general al retirarse los equipos, otras dos jugadoras locales vieron la roja.
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Wilson logra la remontada en una victoria «fea»
A pesar de la dureza del partido y de las muchas tarjetas, la selección femenina de Estados Unidos mostró la fortaleza que Emma Hayes busca. El gol llegó en el minuto 63: un disparo potente de Wilson rebotó en Isabela Chagas y se convirtió en autogol, el único tanto de la noche.
La estrella brasileña Angelina tacha la situación de «auténtica vergüenza»
Tras el partido, las jugadoras brasileñas criticaron con dureza al arbitraje y a sus rivales estadounidenses. La centrocampista Angelina afirmó que la conducta de las estadounidenses fue “un completo desastre”. El equipo local consideró que varias decisiones, que a su juicio debió revisar el VAR, quedaron impunes.
Tras el partido, Angelina declaró a Sportv: «Sinceramente, lo de hoy es una vergüenza».
El cuarto árbitro no entendía lo que pasaba y el VAR no revisaba nada: pisotearon a una de nuestras jugadoras y no lo chequearon. Luego, por un empujón, casi expulsan a una de las nuestras.
Una de sus jugadoras dijo en una entrevista que el ambiente era agradable, pero en la cancha nos trataban como basura. Es una falta de respeto tanto del arbitraje como de ellas».
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La apuesta táctica de Hayes da sus frutos
Para Hayes, el resultado confirmó su apuesta por un enfoque «más agresivo» tras perder 2-1 ante el mismo rival días antes. Realizó seis cambios en su once, incluyendo a jugadoras de gran presencia física como Michelle Cooper y Avery Patterson para contrarrestar el estilo de Brasil. La seleccionadora había advertido a su plantilla de que debían adaptarse a las condiciones únicas de Sudamérica si querían tener éxito en el próximo Mundial, y sus jugadoras respondieron negándose a dar marcha atrás en la refriega.
Rose Lavelle y Claire Hutton vieron la amarilla por juego duro, pero la exentrenadora del Chelsea valorará la fortaleza mental de sus jóvenes. La selección femenina de Estados Unidos descansará hasta finales de noviembre, cuando jugará su próximo partido. De Brasil se lleva la certeza de que puede ganar sin brillar en los entornos más hostiles.