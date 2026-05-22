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WehrleGetty Images
Jonas Rütten

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«¡Se lo pagaremos con la misma moneda!» Un traspaso polémico al FC Bayern sigue enfadando al VfB Stuttgart hasta hoy

DFB-Pokal
Bayern Múnich vs VfB Stuttgart
Bayern Múnich
VfB Stuttgart

Un traspaso polémico en plena temporada sigue causando malestar en el VfB Stuttgart hacia el FC Bayern.

Tras cuatro años en el cargo, el director de marketing, Rouven Kasper, fichó por el FC Bayern en enero de 2026 para suceder a Michael Diederich como director de marketing y ventas de la sociedad anónima.

«Me dolió personalmente y no se lo olvidaré al Bayern. Pero en la vida siempre hay una segunda oportunidad», declaró el presidente del VfB, Alexander Wehrle, al diario Bild en un acto previo a la final de la Copa contra el campeón récord, y añadió sonriendo: «Al Bayern se lo devolveremos en algún momento».

  • Wehrle admite que el fichaje de Kasper por el Bayern le afecta «de forma personal». Aunque respeta sus antiguos vínculos con el club bávaro, critica que trabajara gratis siete meses: «Es una locura, sin recibir ni un euro», añadió con sorna.

    Kasper había rescindido voluntariamente su contrato con el VfB, vigente hasta 2028, así que el Bayern no pagó traspaso. El técnico de 44 años ya trabajó como “presidente para Asia” del club muniqués entre 2016 y 2021, antes de incorporarse a la junta del VfB en enero de 2022.

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  • Rouven KasperGetty

    El FC Bayern ficha a Kasper sin pagar indemnización: el VfB accede a la petición

    «Hemos aceptado el deseo de Rouven Kaspers de asumir este nuevo reto profesional porque, durante su etapa en el VfB, prestó gran servicio a nuestro club y contribuyó significativamente a nuestro resurgimiento. Sin su labor, el VfB no estaría tan bien posicionado como empresa, plataforma de negocios y marca como lo está hoy», declaró entonces Dietmar Allgaier, presidente del consejo de supervisión y del VfB Stuttgart.

    Kaspar Wehre no se tomó a mal las palabras de su antiguo jefe, pronunciadas a medio camino entre la seriedad y la broma. Al contrario. «Alex no solo es una persona estupenda, sino que también es lo suficientemente maduro. Lo va a superar sin problemas. A nivel personal, por supuesto que duele no volver a tener la oficina al lado. Pero la mirada está puesta en el futuro. Alex ha entendido mi decisión, no me arrepiento de este paso y me he adaptado muy bien a Múnich», añadió Kaspar.

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