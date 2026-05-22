«¡Se lo pagaremos con la misma moneda!» Un traspaso polémico al FC Bayern sigue enfadando al VfB Stuttgart hasta hoy

Tras cuatro años en el cargo, el director de marketing, Rouven Kasper, fichó por el FC Bayern en enero de 2026 para suceder a Michael Diederich como director de marketing y ventas de la sociedad anónima.

«Me dolió personalmente y no se lo olvidaré al Bayern. Pero en la vida siempre hay una segunda oportunidad», declaró el presidente del VfB, Alexander Wehrle, al diario Bild en un acto previo a la final de la Copa contra el campeón récord, y añadió sonriendo: «Al Bayern se lo devolveremos en algún momento».