En su podcast «Der Sechzehner», el legendario entrenador criticó a las dos estrellas más polémicas del Real Madrid.
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«¡Se le ha ido la cabeza!» Vinicius Junior, del Real Madrid, es destrozado por una leyenda del fútbol alemán; Antonio Rüdiger también recibe duras críticas
«He apuntado aquí lo que me ha sacado de quicio del Real Madrid: el teatro, las simulaciones, Vinicius Junior», comenzó Lienen, y subrayó: «Para mí, ver a ese tipo se está volviendo insoportable. Por muy bien que juegue al fútbol, Vinicius Junior, en mi opinión, ha perdido la cabeza».
En la derrota 3-4 del Madrid en la vuelta de cuartos de la Champions en Múnich hubo varios incidentes. Más allá de su talento, el brasileño acaparó focos. Con el 3-2, perdió un balón ante Dayot Upamecano e ignoró a Jude Bellingham, quien se había acercado; el inglés le recriminó la jugada.
Las cámaras de Movistar captaron que el brasileño respondió de forma descortés: «¿Qué quieres? ¡Cállate!». Esa escena probablemente pesó en el juicio de Lienen.
- AFP
Desacuerdo con Stanisic y Davies: Lienen no llevaría a Rüdiger al Mundial
Pero eso no es todo. El exentrenador de equipos como el 1860 Múnich, Colonia, Gladbach, Hannover, Bielefeld, Rostock y St. Pauli se metió de lleno con la mitad de la plantilla estrella del Madrid. «Luego vienen cinco o seis golpes en la cara que Arda Güler, Brahim Díaz y Éder Militão dicen haber recibido en algún duelo de carrera», afirmó, y añadió: «¡Es una falta de respeto cómo corre por el campo!».
Antes del 3-2 de Mbappé, Rüdiger derribó a Stanisic con una entrada merecedora de sanción y, durante la celebración, se inclinó sobre el croata. Luego, el jugador de 26 años insinuó que Rüdiger le había insultado. «En mi opinión, eso no se hace. Solo se dijo una palabra, y eso dos veces. Pero pueden preguntarle ustedes mismos qué dijo. Quizá sea lo suficientemente hombre para admitirlo».
Por todo ello, Lienen concluye que el seleccionador Julian Nagelsmann no debería llevarlo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. «Esa escena mostró tanta falta de respeto que reforzó mi idea de no exponerlo a un viaje transatlántico; allí es peligroso», dijo el técnico de 72 años.
Además, al inicio del segundo tiempo, mientras Alphonso Davies esperaba en la banda para reemplazar a Stanisic —ampliamente amonestado—, Rüdiger le propinó un ligero golpe y un empujón que obligó al canadiense a retroceder.
Rüdiger está en la selección alemana a prueba, pero probablemente vaya al Mundial.
No era la primera vez que el jugador de 33 años generaba polémica. Desde la final de la Copa 2025 entre Real Madrid y Barcelona, está bajo estrecha vigilancia. Tras insultar gravemente al árbitro y lanzarle un rollo de esparadrapo, recibió seis partidos de suspensión.
En Alemania se pidió que Nagelsmann lo marginara, pero el técnico lo mantuvo en una especie de prueba: «Se ha alcanzado el límite. No debe permitirse más, de lo contrario habrá consecuencias más graves», advirtió.
Aunque ya no es titular con Alemania, su convocatoria se da por casi segura: es la primera alternativa a Nico Schlotterbeck y Jonathan Tah.