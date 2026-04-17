«¡Se le ha ido la cabeza!» Vinicius Junior, del Real Madrid, es destrozado por una leyenda del fútbol alemán; Antonio Rüdiger también recibe duras críticas

«He apuntado aquí lo que me ha sacado de quicio del Real Madrid: el teatro, las simulaciones, Vinicius Junior», comenzó Lienen, y subrayó: «Para mí, ver a ese tipo se está volviendo insoportable. Por muy bien que juegue al fútbol, Vinicius Junior, en mi opinión, ha perdido la cabeza».

En la derrota 3-4 del Madrid en la vuelta de cuartos de la Champions en Múnich hubo varios incidentes. Más allá de su talento, el brasileño acaparó focos. Con el 3-2, perdió un balón ante Dayot Upamecano e ignoró a Jude Bellingham, quien se había acercado; el inglés le recriminó la jugada.

Las cámaras de Movistar captaron que el brasileño respondió de forma descortés: «¿Qué quieres? ¡Cállate!». Esa escena probablemente pesó en el juicio de Lienen.