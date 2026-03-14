¿Se irá al Arsenal o al Manchester City? El agente de Sandro Tonali afirma que los rumores sobre su posible fichaje por los grandes de la Premier League eran el «objetivo» de la estrella del Newcastle

Tonali fichó por el Newcastle procedente del AC Milan en julio de 2023, por un importe estimado de 70 millones de euros y con un contrato de cinco años, convirtiéndose en el jugador italiano más caro de la historia. Al reflexionar sobre este traspaso récord en una entrevista con Calcio e Finanza, Riso explicó que el enorme respaldo financiero del Newcastle y el atractivo de una liga de mayor nivel fueron los principales factores determinantes. El acuerdo se diseñó para convertir a Tonali en una estrella mundial. «El acuerdo se produjo porque un club como el Newcastle... con recursos financieros ilimitados había decidido invertir en Sandro. Barajamos la idea de que el jugador jugara en una liga de mayor nivel», afirmó Riso.

Cree que esta estrategia ha funcionado, ya que ahora se vincula a Tonali con aspirantes al título como el Arsenal y el Manchester City. A. «Exactamente, ese era el objetivo desde el momento en que se fue a Inglaterra: intentar convertirlo en una estrella. Creo que es uno de los futbolistas italianos con mayor valor del mundo», dijo sobre los rumores de traspaso.