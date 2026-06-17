Ochoa ha tenido una extensa carrera en México y Europa. Comenzó en el Club América y luego pasó por Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana y otros equipos. Ganó títulos con América y Standard, pero su trayectoria destaca sobre todo por su longevidad y su fama. Su etapa en Europa lo consolidó como uno de los porteros mexicanos más reconocidos de su generación.

Con México se convirtió en leyenda: ha ganado seis Copas Oro, superó los 150 partidos y fue convocado para una histórica sexta Copa del Mundo en 2026. Sus intervenciones en los Mundiales, desde sus paradas ante Brasil en 2014 hasta las frente a Alemania en 2018 y el penalti de Lewandowski en 2022, lo consolidan como una de las figuras más emblemáticas de la era moderna de El Tri.