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Se informa que la leyenda mexicana Guillermo Ochoa se retirará tras el Mundial 2026, cerrando una carrera con seis Copas Oro, cuatro títulos de club y memorables actuaciones en la Copa del Mundo
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La andadura de Ochoa en el Mundial llega a su fin
Según Fabrizio Romano, el portero mexicano Guillermo «Memo» Ochoa se retirará tras el Mundial, cerrando una carrera internacional de más de dos décadas.
El veterano guardameta ha sido un fijo en «El Tri» en varios Mundiales y sigue siendo una de las figuras más emblemáticas del fútbol mexicano.
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Una carrera desarrollada en los escenarios más importantes
Desde su inolvidable actuación contra Brasil en el Mundial 2014 hasta sus múltiples paradas clave con México, Ochoa siempre ha brillado en los momentos decisivos.
A pesar de jugar en una posición poco valorada, su carisma y su característico pelo rizado lo convirtieron en uno de los rostros más reconocibles del fútbol.
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Una carrera profesional a nivel mundial
Ochoa ha tenido una extensa carrera en México y Europa. Comenzó en el Club América y luego pasó por Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana y otros equipos. Ganó títulos con América y Standard, pero su trayectoria destaca sobre todo por su longevidad y su fama. Su etapa en Europa lo consolidó como uno de los porteros mexicanos más reconocidos de su generación.
Con México se convirtió en leyenda: ha ganado seis Copas Oro, superó los 150 partidos y fue convocado para una histórica sexta Copa del Mundo en 2026. Sus intervenciones en los Mundiales, desde sus paradas ante Brasil en 2014 hasta las frente a Alemania en 2018 y el penalti de Lewandowski en 2022, lo consolidan como una de las figuras más emblemáticas de la era moderna de El Tri.
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¿Qué le depara el futuro a México?
Raúl «Tala» Rangel se ha consolidado como el próximo portero titular de México, tras ganarse, por ahora, la confianza del seleccionador mexicano, Javier Aguirre.
El Tri se medirá a Corea del Sur este jueves a las 21:00 (hora del Este) en el Grupo A.