El ex capitán del Bayern de Múnich, Stefan Effenberg, ha desaconsejado a Michael Olise que abandone el club alemán más laureado al final de esta temporada.
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«Se haría un favor a sí mismo»: Stefan Effenberg plantea una tesis clara sobre Michael Olise y el Bayern de Múnich
Sobre la permanencia de Olise en la Säbener Straße, el ganador de la Liga de Campeones de 2001 declaró en el programa «Doppelpass» de Sport1: «Se haría un favor a sí mismo, porque se siente muy a gusto aquí en Múnich y en el equipo».
Además, Effenberg añadió, en referencia al contrato de Olise con el FCB, válido hasta 2029: «No me imagino que abandone el FC Bayern este verano. Yo me inclinaría por renovarle el contrato de nuevo».
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El contrato de Michael Olis con el FC Bayern no incluye ninguna cláusula de rescisión
Olise llegó a Múnich en el verano de 2024 procedente del Crystal Palace, equipo de la Premier League inglesa, por 53 millones de euros, y en poco tiempo se convirtió en una pieza clave del equipo. Dadas sus excelentes actuaciones, no es de extrañar que los grandes clubes europeos hayan puesto sus ojos en el internacional francés. En las últimas semanas se ha mencionado sobre todo al campeón de Inglaterra, el Liverpool, y al Real Madrid, el club más laureado de España.
Sin embargo, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, subrayó recientemente en Sport Bild que la venta de Olise en verano no es una opción: «No le dedicamos ni un solo pensamiento». Al fin y al cabo, el jugador de 24 años tiene en Múnich «todas las oportunidades que un jugador de primer nivel puede desear».
El presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen, también declaró que Olise no está en venta. «Sea cual sea el club que le haga ojitos: quien juega en el FC Bayern sabe lo que tiene en el FC Bayern», afirmó. Mientras tanto, Eberl volvió a hacer referencia al contrato a largo plazo, que no incluye cláusula de rescisión, y declaró: «Estamos tranquilos».
Uli Hoeneß no quiere ceder a Michael Olise al Liverpool FC
El presidente honorario Uli Hoeneß también intervino. En el festival de IA «data:unplugged», se refirió a Olise, posible sucesor de Salah en los Reds, diciendo: «El Liverpool ya ha gastado 500 millones de euros este año y está haciendo una temporada muy mala. No vamos a contribuir a que jueguen mejor el año que viene».
Ni siquiera ofertas desmesuradas podrían cambiar esto: «Jugamos este partido para nuestros aficionados. Tenemos 430 000 socios, tenemos millones de aficionados en todo el mundo, y no les sirve de mucho que tengamos 200 millones de euros en el banco si por eso jugamos peor al fútbol cada sábado».
Según se dice, Olise se siente muy a gusto en Múnich, disfruta de la vida en la capital bávara y también es muy apreciado dentro del equipo. Y las perspectivas deportivas también son buenas: a pocos meses del final de la temporada, el Bayern sigue, al fin y al cabo, en la lucha por los tres títulos. El título de liga está al alcance de la mano, el FCB se encuentra en semifinales de la Copa DFB y, en los cuartos de final de la Liga de Campeones, se disputará el 7 y el 15 de abril el esperado duelo contra el Real Madrid.
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Estadísticas de Michael Olise en el FC Bayern
Intervenciones 94 Goles 36 Asistencias 50 Tarjetas amarillas 13 Títulos 2