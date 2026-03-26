Otro error detectado en la última jornada afectó a Gabriel Gudmundsson, del Leeds United, a quien se le mostró erróneamente una segunda tarjeta amarilla durante el partido contra el Crystal Palace. Según las normas actuales de la Premier League, el VAR no puede intervenir en situaciones de segunda tarjeta amarilla, lo que dejó al Leeds sin posibilidad de recurso durante el partido. Sin embargo, este protocolo cambiará a partir de la próxima temporada para garantizar que se puedan rectificar este tipo de errores que alteran el curso del partido.

También se señaló un penalti no pitado en el partido entre el Brentford y el Wolverhampton Wanderers, en el que Kevin Schade fue agarrado por Andre, del Wolves. Mientras el panel independiente de cinco personas sigue evaluando cada incidente de cada jornada, la presión sigue recayendo sobre la PGMOL para que traduzca la mejora en los tiempos de revisión en una mayor precisión, ya que la fiabilidad sobre el terreno de juego se ha estancado en torno al 86 % desde el inicio de la campaña anterior.