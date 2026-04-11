«Se habría ido al Mundial con un brazo y un pie rotos»: Vincent Kompany se echa a reír ante la exigencia de Kahn sobre Musiala

Tras su gran actuación en la victoria 5-0 del Bayern sobre el St. Pauli, Musiala dijo a Sky, sobre las palabras de Kahn: «No leí con atención lo que dijo». Aun así, no piensa renunciar: «Quiero ir al Mundial sin falta. Mi objetivo es ayudar al equipo hasta el final de la temporada y luego aportar todo lo posible a la selección».

Ya lo demostró ante el St. Pauli: Kompany lo incluyó en el once, marcó de cabeza en los primeros minutos, golpeó un poste, dio una asistencia y brilló con varias jugadas de calidad, su mejor actuación desde su regreso.

«Ha sido un buen partido, me estoy metiendo mejor en las jugadas, he marcado un gol. Estoy satisfecho con mi actuación de hoy», valoró Musiala. «Cada minuto que juego me viene bien. He dado un paso adelante, pero aún me quedan muchos pasos por dar. Me siento mucho mejor que hace un mes».

Su compañero en el FCB y capitán de Alemania, Joshua Kimmich, lo destacó: «Cuando entrena con nosotros y juega, siempre muestra su olfato goleador». Aún debe mantener ese nivel cada tres días, pero Kimmich nota un cambio: «Su mentalidad es más positiva».