Se ha sabido: el Manchester United planea prescindir de cinco jugadores con altos salarios para ahorrar más de un millón de libras en la masa salarial

El United ocupa actualmente el tercer puesto de la Premier League, pero el éxito en el terreno de juego conlleva sus propias complicaciones financieras. La clasificación para la Liga de Campeones supone un aumento salarial del 25 % para la mayor parte de la plantilla. Este incremento automático, sumado a los 190 millones de libras (251 millones de dólares) en deuda por fichajes que vencen este año, hace que desprenderse de jugadores como Casemiro y Sancho sea una necesidad más que una opción. La salida de Onana y la renegociación de las condiciones de Harry Maguire son también pilares fundamentales de esta estrategia. Aunque se espera que Maguire se quede con un salario reducido, es probable que los fondos ahorrados se destinen a un nuevo y lucrativo contrato para la estrella revelación Kobbie Mainoo y a un sustituto a largo plazo para Casemiro.