Se ha sabido: el Manchester United eliminó la cláusula del contrato de Casemiro que le habría garantizado una temporada más

Aunque su prioridad actual sigue siendo terminar la temporada con fuerza con el United, el próximo club de Casemiro seguirá siendo objeto de debate hasta el final de la temporada. Se le sigue relacionando con posibles fichajes por equipos de Arabia Saudí y Estados Unidos, pero, según se informa, el Inter de Milán también estaría interesado en su fichaje.

Casemiro se encuentra actualmente con la selección brasileña y es probable que participe en los partidos que su país disputará contra Francia y Croacia durante el parón internacional. Después, el centrocampista volverá a la acción con el Man Utd en la Premier League contra el Leeds United.