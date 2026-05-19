AFP
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Se ha sabido: Carlo Ancelotti le dijo a Neymar que aceptara un papel de suplente en la selección brasileña y le advirtió sobre las redes sociales antes de decidir la convocatoria para el Mundial
Las condiciones para el regreso de Neymar
La convocatoria de Neymar para la selección brasileña no estaba asegurada hasta una videollamada decisiva el jueves pasado.
Según Globo, Ancelotti, junto con el director técnico Rodrigo Caetano, habló con el jugador de 34 años para explicarle la nueva realidad del equipo. El italiano dejó claro que su era como protagonista intocable había terminado.
Le comunicó que ya no portaría el brazalete de capitán ni tendría titularidad asegurada, pues el técnico ya tiene un once inicial en mente y, por ahora, el delantero no está en él.
También se le presentó un estricto código de conducta que recomienda reducir su actividad en redes sociales para mantener el foco en el torneo.
Ancelotti defiende la alineación
A pesar de la dureza mostrada durante las negociaciones privadas, Ancelotti ha respaldado públicamente la experiencia del veterano delantero como un activo fundamental para los jugadores más jóvenes de la plantilla.
El técnico considera que su presencia en el vestuario es positiva, aunque juegue solo en momentos puntuales o salga desde el banquillo para dar un impulso al equipo.
«Ha mejorado su forma física», explicó Ancelotti. «Será un jugador importante en este Mundial. Tiene experiencia en este tipo de competiciones y el cariño de nuestro grupo; puede crear un mejor ambiente en este grupo».
«No lo elegimos para ser suplente, sino porque puede ayudar, ya sea un minuto, cinco, noventa o lanzando un penalti».
Un cambio de actitud
Neymar recibió con una sonrisa la inesperada convocatoria y prometió ayudar al equipo, lo que convenció a Ancelotti —sin llamarlo desde 2025— de incluirlo.
Tras el anuncio oficial de la convocatoria, Neymar envió, según se informa, un mensaje de celebración y agradecimiento al cuerpo técnico, repleto de emojis de corazones verdes y amarillos.
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El camino hacia el Mundial
Tras la exitosa integración de Neymar, la Seleção se concentra en los últimos preparativos en Teresópolis. La selección se reunirá en Granja Comary el 27 de mayo y, el 31, jugará un amistoso de despedida contra Panamá en el Maracaná. Será la última ocasión de ver al equipo en casa antes de viajar a Estados Unidos el 1 de junio.
El 6 de junio jugará su último amistoso contra Egipto en Cleveland, antes de debutar en el torneo frente a Marruecos en Nueva Jersey el 13 de junio.