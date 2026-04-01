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Se ha revelado que Roberto De Zerbi asumirá un papel «al estilo de Sir Alex Ferguson» en el Tottenham, ya que el equipo, candidato al descenso de la Premier League, le confía al italiano algo más que el cargo de entrenador
Una nueva era de control absoluto para De Zerbi
Según el diario italiano La Gazzetta dello Sport, el club del norte de Londres ha ofrecido a De Zerbi un contrato a largo plazo que se extiende hasta 2031, otorgándole una autoridad sin precedentes. Aunque las estructuras actuales de la Premier League suelen favorecer que el entrenador trabaje bajo la supervisión de un director deportivo, el Tottenham ha concedido al técnico de 46 años una influencia que va mucho más allá del campo de entrenamiento. Se espera que supervise una reforma total de las operaciones futbolísticas del club, reflejando el legendario nivel de control del que disfrutó en su día Ferguson en el Manchester United. Esto ocurre a pesar de que el club se encuentra inmerso en una dura lucha por evitar el descenso.
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Volviendo al modelo clásico de gestión
Según los términos de su contrato, se espera que De Zerbi sea la figura central en todas las decisiones futbolísticas, incluidas las tareas fundamentales de configuración de la plantilla y fichajes. Se trata de una estructura cada vez más infrecuente en el fútbol moderno, donde incluso entrenadores con un historial de éxitos como Pep Guardiola y Mikel Arteta operan dentro de marcos ejecutivos estrictos. El informe sugiere que el exentrenador del Brighton se mostró inicialmente reacio a aceptar el puesto a mitad de temporada. Sin embargo, el equipo directivo estaba tan decidido a ficharlo que accedió a alinearse plenamente con su visión, ofreciéndole total autonomía en la gestión.
Encontrar el equilibrio entre la supervivencia y las grandes ambiciones
A pesar de sus grandes planes, De Zerbi se enfrenta a una cruda realidad. El Tottenham se encuentra a solo un punto de la zona de descenso, sigue sin conocer la victoria en 2026 y cuenta con una plantilla mermada por las lesiones. El entrenador ha destacado la necesidad inmediata de remontar en la clasificación y, al mismo tiempo, construir un equipo capaz de «grandes logros». Al otorgarle tanta libertad, los Spurs han apostado su futuro por una única filosofía. El éxito podría traer la estabilidad que se echa en falta desde la era de Mauricio Pochettino, pero el descenso convertiría esta estructura, que abarca toda una década, en una carga muy pesada. En última instancia, los aficionados esperan que esta singular visión del fútbol ponga fin a años de gastos sin rumbo.
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¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
Entre los partidos clave destacan las visitas al Sunderland el 12 de abril y al Wolverhampton, colista de la tabla, el 25 de abril, además de los difíciles encuentros contra el Leeds United, el Aston Villa y el Chelsea, antes de cerrar una temporada de alto riesgo contra el Everton el 24 de mayo.