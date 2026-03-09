«Se ha ido»: Dietmar Hamann vuelve a criticar duramente al astro del Liverpool Mohamed Salah y recomienda a los Reds que fichen a Michael Olise para sustituirlo

Hamman destacó el descenso en el rendimiento de Salah y el Liverpool, aunque sigue esperando que las cosas cambien antes de que termine la temporada.

«Todos están pasando apuros, y el problema con Mohamed Salah es que, en la forma en la que ha estado durante la última década, no solo marcaba y creaba goles, sino que también creaba espacios para los demás. Creo que todos se beneficiaron de eso, y ahora eso se ha acabado porque Salah ya no es la fuerza que era antes. Marcó su primer gol en la liga desde noviembre o así contra el Wolves», declaró Hamman a BOYLE Sports.

«Mohamed Salah lleva pasando apuros desde las Navidades pasadas. Le costaba marcar goles en jugadas abiertas, y eso no ha cambiado, ni va a cambiar. Puede que marque algún gol aislado, pero sin duda ya no tiene la influencia que solía tener en el Liverpool. Con suerte, veremos alguna pequeña aparición en los últimos nueve o diez partidos para que el Liverpool se coloque entre los cinco primeros. Pero creo que sus mejores días ya han pasado».