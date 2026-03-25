Al comienzo de la temporada, la llegada de Kevin De Bruyne al Nápoles se consideraba uno de los fichajes estrella de la Serie A 2025/26: el jugador tenía otras ofertas de ligas de menor nivel, pero tras finalizar su contrato con el Manchester City quería demostrar que aún podía jugar al más alto nivel, por lo que aceptó la propuesta del Nápoles. A finales del pasado mes de octubre sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que lo mantuvo fuera de juego durante varios meses hasta su regreso a principios de marzo, cuando saltó al campo en los últimos minutos del partido contra el Torino; en la última jornada, contra el Cagliari, volvió a ser titular y permaneció en el campo durante todo el partido. Dando por sentadas sus cualidades técnicas, según Sky Sport, el futuro de De Bruyne en el Nápoles pende de un hilo y está ligado a la condición física de un jugador que a finales de junio cumplirá 35 años.