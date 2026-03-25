La aventura de Kevin De Bruyne en Italia podría durar solo una temporada. El Nápoles es consciente de contar en sus filas con un campeón de talla internacional; sin embargo, lo que podría frenar su continuidad en el equipo azul podrían ser los frecuentes problemas físicos que están condicionando su experiencia en la Serie A. En los próximos meses, el estado físico del centrocampista belga será supervisado por el equipo médico y por Antonio Conte; al final de la temporada se realizarán evaluaciones junto con la directiva y el club para decidir si continuar la relación o rescindirla antes de la fecha de vencimiento natural del contrato, prevista para junio de 2027 (con opción para 2028).
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¿Se ha acabado ya el fichaje de De Bruyne por el Nápoles? ¿Qué ha cambiado y cuáles son los nuevos intentos de Arabia Saudí y la MLS?
LAS LESIONES DE DE BRUYNE EN NÁPOLES
Al comienzo de la temporada, la llegada de Kevin De Bruyne al Nápoles se consideraba uno de los fichajes estrella de la Serie A 2025/26: el jugador tenía otras ofertas de ligas de menor nivel, pero tras finalizar su contrato con el Manchester City quería demostrar que aún podía jugar al más alto nivel, por lo que aceptó la propuesta del Nápoles. A finales del pasado mes de octubre sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que lo mantuvo fuera de juego durante varios meses hasta su regreso a principios de marzo, cuando saltó al campo en los últimos minutos del partido contra el Torino; en la última jornada, contra el Cagliari, volvió a ser titular y permaneció en el campo durante todo el partido. Dando por sentadas sus cualidades técnicas, según Sky Sport, el futuro de De Bruyne en el Nápoles pende de un hilo y está ligado a la condición física de un jugador que a finales de junio cumplirá 35 años.
¿A DÓNDE PODRÍA IR DE BRUYNE?
Ya en enero habían circulado rumores sobre una posible salida de De Bruyne del Nápoles, pero nunca hubo indicios concretos al respecto; sin embargo, este verano, desde Arabia Saudí están dispuestos a lanzar un nuevo asalto tras los intentos de hace un año, y entre los posibles destinos sigue en pie la hipótesis de la MLS. Según algunas indiscreciones, el jugador podría estar abierto a un destino en la Saudi Pro League o en Estados Unidos, en lo que debería ser el último contrato importante de su carrera. Por ahora, sin embargo, el mediapunta belga no quiere distraerse y está concentrado únicamente en el final de la liga con el Nápoles, con la mirada puesta en el objetivo de remontar al Inter.