Se explica el rechazo de Nicolas Jackson al penalti del Bayern de Múnich en ausencia de Harry Kane, mientras Vincent Kompany sale en defensa del jugador cedido por el Chelsea

Mientras tanto, Jamal Musiala reveló que se había tomado la decisión de nombrarlo lanzador de penaltis en ausencia de Kane, a pesar del deseo de Jackson de dar un paso al frente. Este fue su primer gol de penalti en la Bundesliga y su primer gol en la liga desde el 4 de abril de 2025.

«Era yo o Jo [Kimmich]. Nico [Jackson] lo pidió, pero al final se decidió que lo lanzaría yo. Era una responsabilidad y estoy contento de haber aprovechado la oportunidad», explicó Musiala.