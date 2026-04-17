El icono del BVB, Roman Weidenfeller, afirmó en el programa de Sky «Triple - der Hagedorn-Fussballtalk» que el seleccionador nacional no se hizo ningún favor al disculparse primero con decisión y luego retroceder.
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«Se está debilitando a sí mismo»: exjugadores de la selección critican el trato de Julian Nagelsmann a Deniz Undav
Tras el 2-1 ante Ghana en la concentración de marzo, se desató un debate nacional sobre el trato de Nagelsmann a Undav. Aunque el delantero del VfB Stuttgart marcó el gol de la victoria en los últimos minutos, el técnico de 38 años lo criticó en público: «Si antes se pasa 70 minutos deambulando por el campo, no sé si habría marcado ese gol. Fue un paso largo, que tras 70 minutos —sobre todo con el calor del verano a 42 grados— puede resultarle difícil», dijo, y añadió que el goleador se pondría a sí mismo bajo presión con su deseo de ser titular: «Desde ese punto de vista, me parece bien que empiece a marcar menos goles. Si él mismo lo lleva bien, puede hacerlo».
Días después, en el programa «Bestbesetzung» de MagentaTV, rectificó: «No estuvo bien; fue demasiado brusco». Su decisión nació tras hablar con su esposa, Lena.
«Así no se refuerza, más bien se debilita», apuntó Weidenfeller. Oliver Kahn, también presente, cuestionó que Nagelsmann hubiera reflexionado en público y criticara su estilo de liderazgo. «Claro, también podría llamarlo y decirle: “Me pasé de la raya”, explicarle tu versión y ya está», apuntó el exguardameta. «Igual se acaba sabiendo, pero hacerlo público ahora tiene un cierto matiz».
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El delantero alemán más goleador: Undav sigue siendo el comodín de la selección alemana
Nagelsmann reveló que se disculpó con Undav al día siguiente y que este aceptó sus disculpas.
Aun así, el técnico lo ve como un rival y destaca que Undav puede ser un buen comodín, aunque advierte que eso puede cambiar.
En el VfB es titular indiscutible. En 40 partidos ha marcado 23 goles y dado 13 asistencias; ningún otro delantero alemán es más letal esta temporada. Por eso, en el Neckar trabajan para renovar su contrato, vigente hasta 2027, aunque el jugador de 29 años pide un salario récord.
Tras el parón internacional, sin embargo, aún no ha marcado ni asistido; en la victoria 4-0 ante el Hamburgo falló varias ocasiones claras y un penalti.
El balance de Deniz Undav en la selección alemana
Intervenciones 7 Partidos de más de 90 minutos 0 Goles 4 Asistencias 1