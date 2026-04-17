«Se está debilitando a sí mismo»: exjugadores de la selección critican el trato de Julian Nagelsmann a Deniz Undav

Tras el 2-1 ante Ghana en la concentración de marzo, se desató un debate nacional sobre el trato de Nagelsmann a Undav. Aunque el delantero del VfB Stuttgart marcó el gol de la victoria en los últimos minutos, el técnico de 38 años lo criticó en público: «Si antes se pasa 70 minutos deambulando por el campo, no sé si habría marcado ese gol. Fue un paso largo, que tras 70 minutos —sobre todo con el calor del verano a 42 grados— puede resultarle difícil», dijo, y añadió que el goleador se pondría a sí mismo bajo presión con su deseo de ser titular: «Desde ese punto de vista, me parece bien que empiece a marcar menos goles. Si él mismo lo lleva bien, puede hacerlo».

Días después, en el programa «Bestbesetzung» de MagentaTV, rectificó: «No estuvo bien; fue demasiado brusco». Su decisión nació tras hablar con su esposa, Lena.

«Así no se refuerza, más bien se debilita», apuntó Weidenfeller. Oliver Kahn, también presente, cuestionó que Nagelsmann hubiera reflexionado en público y criticara su estilo de liderazgo. «Claro, también podría llamarlo y decirle: “Me pasé de la raya”, explicarle tu versión y ya está», apuntó el exguardameta. «Igual se acaba sabiendo, pero hacerlo público ahora tiene un cierto matiz».