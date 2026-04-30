«No quiero fijarme ninguna cifra ni límite; creo que puedo lograr grandes cosas y marcar todos los goles posibles», declaró el delantero del RB Leipzig Johan Bakayoko a principios de octubre pasado en una entrevista con Sky. Por entonces llevaba cinco partidos en la Bundesliga, todos como titular. Tras la goleada 0-6 ante el Bayern en la primera jornada, el RB encadenó cuatro victorias, y Bakayoko aportó dos goles clave: sendos 1-0 en Maguncia y Wolfsburgo.
Traducido por
Se esperaba que fuera «uno de los mejores en su posición». ¿Será un fracaso el fichaje para la Bundesliga impulsado por Jürgen Klopp?
Siete meses después de su prometedor anuncio, Bakayoko, fichaje del Leipzig este verano, se conformaría con subir su cuenta de goles en la Bundesliga de dos a tres. Desde su entrevista en Sky, el resto de la temporada ha sido difícil para el jugador de 23 años.
El Leipzig se esforzó mucho para ficharlo, ya que también lo seguían Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen. En el PSV Eindhoven destacó como extremo rápido y habilidoso, y el verano pasado se sintió listo para dar el salto a una de las cinco ligas más fuertes de Europa.
«El fichaje muestra que la constancia y el contacto temprano dan resultados; lo seguimos dos años», explicó el director deportivo del RB, Marcel Schäfer, el verano pasado, subrayando el interés del club. Leipzig intentó traerlo en 2024, pero la operación se cerró un año después. «Le hemos transmitido la sensación de que podemos ayudarle a convertirse en uno de los mejores jugadores en su posición», explicó Schäfer.
El club de la Bundesliga pagó 18 millones de euros por él y le ofreció un contrato hasta 2030. Bakayoko debía convertirse en uno de los referentes del RB a medio plazo, y Jürgen Klopp, director de fútbol global de Red Bull, participó activamente en el fichaje. El exentrenador del BVB y del Liverpool no solo aportó popularidad y carisma; fue su enfoque lo que conquistó al delantero.
«Tuvimos una larga conversación; era la primera vez que me reunía con Jürgen Klopp. Para mí fue algo inusual: no fue que me dijera que fuera a Leipzig o que hiciera esto o aquello. Más bien hablamos de fútbol en general, de mis objetivos y de cómo él me veía», explicó Bakayoko sobre la influencia de Klopp en su fichaje. «Para mí eso fue decisivo, porque se veía que tenía una visión clara y, lo que es más importante, que quiere construir algo grande. Y yo quiero formar parte de ello».
- AFP
RB Leipzig: Yan Diomande despegó, Johan Bakayoko decayó
El debut de Bakayoko con su nuevo club sugería que triunfaría en el RB durante años. El entrenador Ole Werner, que también llegó este verano, confió en el joven talento, quien brilló por primera vez en la tercera jornada, a mediados de septiembre. Con su dinamismo en los primeros metros, superó a su rival en Maguncia, se internó desde la banda derecha, retrasó su remate y, desde 20 metros, envió el balón al primer palo con un tiro raso.
Ese gol valió tres puntos, igual que el que marcó dos semanas después en Wolfsburgo, con un remate idéntico. Bakayoko fue clave en el inicio de temporada, pero el protagonismo acabó recayendo en Yan Diomande. El marfileño, que podría venderse este verano por más de 100 millones de euros, comenzó como suplente, pero pronto le superó.
A finales de octubre, en la segunda ronda de la Copa DFB, marcó el primero en la victoria 4-1 sobre Energie Cottbus (tercera división), pero desde entonces no ha participado en ningún gol en seis meses. En todas las competiciones, el internacional belga solo fue titular una vez y le salió mal: en la derrota 1-3 contra el Unión Berlín, donde fue sustituido por Tidiam Gomis, quien marcó el 1-2 nada más entrar.
A su floja actuación se sumó una lesión muscular que lo marginó varias semanas. En la jerarquía ofensiva del Leipzig, donde Diomande y Antonio Nusa se afianzaron como titulares, Bakayoko quedó relegado. Por detrás, Werner prefiere al fichaje invernal Brajan Gruda y a Gomis, que suele entrar antes que Bakayoko. De este modo, el belga ha pasado 90 minutos en el banquillo en la mitad de los doce partidos oficiales desde su regreso a finales de enero.
Lo que le da esperanzas a Johan Bakayoko de lograr un éxito tardío en el RB Leipzig
«No es que sin Baka no tengamos un jugador capaz de ser igual de importante para nosotros, sino que contamos con otros de primer nivel», explicó Werner a principios de abril tras el 2-1 en Bremen, partido en el que Bakayoko no jugó, y cuya difícil situación se debe también a la fuerte competencia. Además, lo ve como un suplente útil: «Es el tipo de jugador que, ante rivales que se repliegan y necesitas un gol, puede aportar aire fresco desde el banquillo», afirmó Werner.
Los problemas musculares que sufrió en invierno complicaron aún más su situación y le costó recuperar el ritmo, como reconoció Werner a principios de marzo. Desde entonces apenas le ha dado minutos para coger ritmo; la mayoría de sus apariciones han sido muy breves. En lo que va de 2026, Bakayoko apenas ha jugado 100 minutos.
Para Bakayoko, esta situación tiene un amargo efecto colateral: ha tenido que renunciar a su objetivo de volver a la selección belga en la temporada previa al Mundial. Hasta ahora ha jugado 18 partidos internacionales, y su última convocatoria fue en noviembre de 2024. Ya no tiene opciones de estar en la lista para la próxima Copa del Mundo.
Se ha especulado con una salida anticipada tras solo un año, lo que sería un fracaso para ambas partes; sin embargo, aún hay motivos para esperar un avance tardío y duradero en el RB.
Hay una opción realista: Diomande, su competidor directo, podría marcharse el próximo curso. El Liverpool le sigue de cerca, y con Bakayoko el Leipzig tendría ya un sucesor con potencial. Además, su buena relación con Klopp, quien lo acompañó en enero al partido de la NBA entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies en Berlín, podría ayudarlo.
A pesar de la adaptación limitada, Bakayoko mostró destellos: el viernes, en el 3-1 al Unión Berlín, entró en los últimos diez minutos por Diomande. Bakayoko entró fresco, con ganas de jugar y dispuesto a demostrar su valía. A los pocos minutos estrelló una volea en el poste.
A pesar de un semestre para olvidar, la esperanza de Bakayoko de lograr «grandes cosas» en Leipzig sigue viva.
- Getty Images Sport
Johan Bakayoko: sus estadísticas en el RB Leipzig
Juegos
21
Minutos jugados
882
Goles
3
Asistencias
0
Tarjetas amarillas
1