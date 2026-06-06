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Se espera que Neymar vuelva a entrenar con Brasil la próxima semana, y Carlo Ancelotti confía en que pueda jugar el Mundial
La selección brasileña tiene resultados dispares en cuanto a la forma física
Ancelotti confirmó que Neymar evoluciona bien, pero Gabriel Magalhães descansará ante Egipto por fatiga tras la final de la Champions. Douglas Santos será titular como lateral izquierdo y Weverton jugará el segundo tiempo.
- AFP
Ancelotti aclara el calendario de su jugador estrella
El seleccionador de la Seleção explicó el estricto protocolo médico que Neymar debe superar antes de volver a entrenar con contacto. Ancelotti añadió: «Está haciendo un gran trabajo individual. Después del fin de semana se hará una resonancia magnética y, si todo va bien, podrá entrenar con el equipo la semana que viene».
Ajustes tácticos de cara al partido estrella
El cuerpo técnico aprovecha el último amistoso para dejar de lado la habitual delantera de cuatro y probar nuevas tácticas. Al dar la titularidad a Lucas Paquetá e Igor Thiago, Ancelotti explicó: «Es mi última oportunidad para probarlos; después será muy difícil.
«Paquetá es importante para nosotros porque aporta características diferentes a nuestros otros centrocampistas. Quiero probar a Paquetá y a Igor Thiago para tener más opciones. El sistema con cuatro delanteros está consolidado, pero quiero probar algo nuevo en esta última prueba».
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Las pruebas finales preceden a la campaña de la fase de grupos
El próximo amistoso es clave para los jugadores menos habituales, que buscan afianzarse antes de que la competición limite las pruebas tácticas. Tras las revisiones médicas del lunes, la selección ultimará su preparación para debutar en el Grupo C contra Marruecos el 13 de junio. Luego enfrentará a Haití, y la favorita Brasil debería avanzar sin problemas, lo que dará a Neymar el escenario ideal para recuperar su mejor forma.