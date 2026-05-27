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Se espera que Cristiano Ronaldo juegue con su hijo en la selección de Portugal en el Mundial 2030, lo que sería «el final perfecto para su carrera»
Un legado perdurable para CR7
A sus 41 años, Ronaldo se prepara para su sexto Mundial y muchos se preguntan cuánto más podrá mantener su nivel. La mayoría de los jugadores ya habría pensado en retirarse, pero la estrella del Al-Nassr sigue brillando: marcó 30 goles en 37 partidos y llevó a su equipo al título de la Liga Profesional de Arabia Saudí.
Su excompañero en el Manchester United, Djemba-Djemba, afirma que el cinco veces ganador del Balón de Oro no piensa bajar el ritmo. «Creo sinceramente que Cristiano Ronaldo puede jugar hasta los 44 o 45 años. No me sorprende, lo conocí con 17 años», declaró a BetVictor.
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El sueño del Mundial de 2030
La posibilidad de que Ronaldo juegue el Mundial 2030, que Portugal coorganiza, es cada vez más realista. Djemba-Djemba destaca su fuerza mental única y su obsesión por mejorar.
«Entrenábamos juntos todos los días e incluso después del entrenamiento él siempre quería más», añadió el excentrocampista. «Está obsesionado con superarse y con competir. Nunca había visto una mentalidad como la suya. Si Cristiano sigue jugando en 2030, debe estar en la convocatoria».
Compartiendo el campo con Cristiano Jr
Lo más romántico de esta posible prolongación de su carrera es que Ronaldo podría jugar junto a su hijo mayor, Cristiano Jr. El joven de 15 años ya destaca en la cantera del Al-Nassr y suena para el Real Madrid.
Djemba-Djemba lo ve como un cuento de hadas para el deporte: «Sería el broche perfecto a su carrera y un momento increíble para el fútbol portugués. Y si Cristiano Jr. también estuviera allí, sería maravilloso. Será difícil que alcance el nivel de su padre, que es de otro planeta, pero seguiría siendo una historia preciosa».
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Preparación para la próxima generación
Cristiano Jr. sigue los pasos de su padre tras marcar su primer gol con la sub-16 de Portugal. Aunque se ha especulado sobre su fichaje por alguna academia europea, ahora se centra en crecer junto a él en Arabia Saudí.
Como el Ronaldo senior no muestra signos de declive físico, la ventana para que jueguen juntos se acorta. Sea en la Liga Profesional de Arabia Saudí o en el gran escenario de 2030, el cinco veces ganador de la Liga de Campeones parece dispuesto a mantener su sueño hasta que la próxima generación esté lista.