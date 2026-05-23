«Nadiem Amiri ya estaba muy emocionado porque era muy tarde», respondió Nagelsmann el sábado por la noche, víspera de la final de la Copa DFB entre el FC Bayern de Múnich y el VfB Stuttgart, al ser consultado en la cadena ARD junto al centrocampista del 1. FSV Mainz 05.
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«Se enteró muy tarde»: Julian Nagelsmann revela la llamada más emotiva al conocer la convocatoria de Alemania para el Mundial
«Se enteró muy tarde y ya no contaba con estar en la selección», explicó Nagelsmann, quien conoció a Amiri cuando era juvenil en el TSG Hoffenheim. «Celebramos juntos el campeonato sub-19 en aquella época», recordó el seleccionador nacional al referirse al título que conquistaron cuando él era entrenador y Amiri jugador en las categorías inferiores del Hoffenheim, con las que se proclamaron campeones de Alemania sub-19 en 2014.
Cuando Nagelsmann asumió el banquillo de la Bundesliga en febrero de 2016, siguió dirigiendo a Amiri durante casi tres años y medio, hasta que, en 2019, el técnico fichó por el RB Leipzig y el jugador se marchó al Bayer Leverkusen. «Es una historia muy emotiva. Se alegró muchísimo de haber recibido la noticia, aunque fuera tarde. Fue algo muy especial», añadió el técnico sobre la convocatoria del jugador de 29 años para el Mundial.
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Nagelsmann volvió a convocar a Amiri para la selección alemana tras un largo parón
Amiri debutó con Alemania en octubre de 2019 y permaneció en la convocatoria algo más de un año. Luego pasó casi cuatro años y medio sin ser llamado, hasta que Nagelsmann lo recuperó.
Desde su regreso, siempre entró en la convocatoria cuando estaba en forma; incluso marcó como suplente en la victoria 3-1 sobre Irlanda del Norte en septiembre, en la eliminatoria mundialista. Se perdió los compromisos de octubre, noviembre y marzo por lesión. Su ausencia parecía alejarle del Mundial, así que su regreso fue una grata sorpresa. Otra gran temporada con el Mainz 05 se lo ha ganado.
Nagelsmann planea usar a Amiri como comodín en el Mundial.
Nagelsmann probablemente usará a Amiri como recambio en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, para inclinar la balanza en partidos igualados gracias a su ingenio y dinamismo. El seleccionador alemán ya lo destacó al anunciar la convocatoria el jueves.
«No necesita adaptación: entra y actúa de inmediato. Nadiem juega con emoción, siempre quiere ganar y da el máximo, ya sea en diez o en noventa minutos. Al principio será suplente, pero seguro que sumará minutos», afirmó Nagelsmann. Además de su buen promedio goleador y su capacidad para crear peligro en el Mainz, el técnico destacó su «emocionalidad»: «En un equipo, sobre todo con el calor, cuando el partido decae tras el minuto 70 porque los equipos están cansados, él puede reactivar todo con su agresividad positiva».
El miércoles, Amiri y sus compañeros iniciarán la preparación mundialista en el campus de la DFB en Herzogenaurach. El 31 de mayo Alemania jugará el último amistoso contra Finlandia antes de viajar a Estados Unidos, donde el 6 de junio se medirá a la anfitriona. En su debut mundialista, el 14 de junio, enfrentará a Curazao; luego chocará con Costa de Marfil y Ecuador.
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Nadiem Amiri: sus estadísticas en la temporada 2025/26
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