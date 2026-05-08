Getty Images Sport
Traducido por
«¡Se enfadó!»: Ismael Koné habla de su enfrentamiento con Roberto De Zerbi tras ser llamado «capullo»
Kone reflexiona sobre el enfrentamiento con De Zerbi en el campo de entrenamiento
Jesse Marsch ha reavivado el debate sobre la relación entre Kone y De Zerbi al asegurar que el técnico italiano fue muy duro con el centrocampista durante su etapa en Francia. El actual seleccionador de Canadá afirmó que De Zerbi se comportó como «un auténtico capullo» con el joven, quien fichó por el equipo francés procedente del Watford en 2024 y se marchó al Sassuolo dos años después. Jugó siete partidos con él antes de quedarse en el banquillo. La tensión estalló en una discusión en el campo de entrenamiento, donde De Zerbi le habría dicho que buscara otro club porque nunca volvería a jugar con él.
- AFP
Kone explica las diferencias en la visión del fútbol
Desde entonces, Kone ha hablado sobre la situación. Reconoció el desacuerdo, pero insistió en que se debió a diferencias futbolísticas, no personales. “Somos dos personas que aman el fútbol, pero con visiones distintas”, explicó a La Gazzetta.
«Somos dos personas que amamos el fútbol, pero con dos visiones diferentes», explicó Kone a Gazzetta. «Él tiene una pasión increíble. En aquel momento, yo estaba pasando por algunas dificultades y probablemente no fui capaz de darle lo que quería de inmediato. Lo pasé muy bien en Marsella; fue una gran experiencia.
Guardo el talento de mis compañeros y el cariño de la afición. Estoy agradecido por esa etapa, aunque no saliera como esperaba. Nunca diré nada malo de Roberto: tal vez él podría haber sido más paciente y yo haber evitado responder. Estas cosas pasan. Fue una discusión como muchas otras: él quiere uno o dos toques en el centro del campo, pero yo necesito algo de libertad. Yo busco el juego. Él lo sabía, pero ese día se enfadó».
Las imágenes del documental sacaron a la luz la disputa
El incidente se hizo público cuando el Marsella incluyó imágenes de la discusión en un documental sobre la temporada que celebraba su regreso a la Liga de Campeones.
Al respecto, el centrocampista comentó: «Fue decisión del Marsella. No sabía que lo incluirían en el documental que celebraba esa temporada especial con el regreso a la Liga de Campeones. Este episodio no me ha cambiado. Sé de dónde vengo, pero lamenté que pudiera afectar a quienes me rodean. Y hay algo que nadie sabe».
A pesar de la publicidad que rodeó la disputa, Koné reveló que ya se reconcilió con De Zerbi durante una reciente visita a Inglaterra.
«Hace un par de semanas fui a Londres con dos compañeros», añadió. «Roberto me dio un gran abrazo. Hablamos de muchas cosas, como si nada hubiera pasado. A veces las redes y los medios le dan demasiada importancia a todo».
- Getty Images Sport
Su buen rendimiento en el Sassuolo despierta el interés de otros clubes.
La carrera de Kone ha crecido mucho desde que dejó el Marsella. Ahora, en el Sassuolo, el centrocampista ha marcado seis goles en la Serie A esta temporada y ha llamado la atención de la Roma, el AC Milan y el Inter. El jugador, de 23 años, se mantiene centrado en su club y en la preparación para el próximo Mundial.