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Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty
Chris Burton

Traducido por

«Se enfada muy rápido»: por eso Cristiano Ronaldo nunca sería entrenador, aunque un excompañero del Manchester United apoya su regreso a Old Trafford en otro papel

C. Ronaldo
Manchester United
Premier League
Al Nasr FC
1ª División

«Cristiano Ronaldo nunca podría ser entrenador porque “se enfada muy rápido”», ha declarado Eric Djemba-Djemba a GOAL; sin embargo, se rumorea que CR7 podría regresar al Manchester United como directivo. El mejor jugador portugués de todos los tiempos ya ha pasado dos etapas como jugador en Old Trafford, así que no se descarta su vuelta al Teatro de los Sueños.

  • Ronaldo, en busca de los 1.000 goles y la gloria en el Mundial

    A sus 41 años, Ronaldo no piensa retirarse. Con el Al-Nassr en Oriente Medio mantiene un nivel excepcional y acaba de ganar la Liga Profesional Saudí 2025-26.

    Se espera que sea el capitán de Portugal en el Mundial de este verano, mientras busca llegar a los 1.000 goles en su carrera. Aunque ya ha logrado casi todo, siempre se marca nuevos objetivos que avivan su competitividad.

    Mientras tanto, suena un posible fichaje por el Inter de Miami de la MLS para reunirse con Lionel Messi, y ya se habla de un futuro como propietario o asesor del club cuando, a regañadientes, se retire.

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  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    ¿Entrenador o director? ¿Cuál es el mejor puesto para Ronaldo en el Manchester United?

    Volver a Inglaterra podría atraerlo, dada su estrecha relación con el United. Su excompañero Djemba-Djemba, en exclusiva para ToonieBet, respondió a GOAL sobre si Ronaldo podría ser entrenador o directivo: «Como director estaría mejor. No me lo imagino como entrenador; él siempre quiere llegar más alto.

    No me sorprende verlo jugar a los 41 años, porque lo conocí a los 17. Estaba con él, paseábamos y comíamos juntos, veíamos la tele en mi casa o en la suya, conocí a sus padres y siempre quería más.

    No me sorprende que siga jugando a los 41, porque siempre quiso más. Ser entrenador le costaría: se enfada muy rápido. Lo veo como un buen director».

  • Ronaldo, favorito para un regreso espectacular a Old Trafford

    Djemba-Djemba no es el primer excompañero de Ronaldo que sugiere que podría tener un papel en Old Trafford. Danny Simpson ya lo había dicho a GOAL: «Su mentalidad muestra que le importa el club. Seguro que quiere volver, pero de otra forma. No le gustó cómo se fue, así que querría regresar para hacer grande al United de nuevo, en un cargo donde tome decisiones.

    El aspecto empresarial es muy distinto, pero él también es un hombre de negocios. No se puede menospreciar al equipo que tiene a su alrededor. Me encantaría que lo hiciera porque creo que tiene mucho que ofrecer. Solo con su mentalidad ya logra resultados. Eso es lo que necesita el United».

    Wes Brown añadió: «Tiene la capacidad de dejar el banquillo y pasar al nivel ejecutivo; si lo disfruta, será perfecto para él».

    Quinton Fortune añadió: «Lo veo como copropietario; ha logrado cosas increíbles dentro y fuera del campo, y si se lo propone, no lo dudaría ni un segundo».

  • Cristiano Ronaldo Manchester UnitedGetty

    El eterno Ronaldo no piensa retirarse por ahora.

    Ronaldo tiene contrato con el Al-Nassr hasta 2027 y aspira a jugar con su hijo Cristiano Jr. en Riad, donde el joven se prepara para debutar en el primer equipo.

    Muchos creen que CR7 podría jugar hasta los 40 o más, pero el United probablemente mantendrá abierta la puerta de Old Trafford para este ícono, favorito de la afición y miembro del legendario club de la camiseta número 7.