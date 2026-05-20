La victoria 3-1 ante el Betis fue el marco ideal para la despedida del delantero ante la afición culé. En el minuto 83, Flick le concedió una vuelta de honor en solitario, y el estadio ovacionó a un jugador clave en el reciente dominio liguero.

Tras el pitido final, Lewandowski se dirigió a la afición junto a su familia y declaró: «Para mí, este es un día muy emotivo y difícil. Cuando llegué a Barcelona, sabía que este club era enorme, pero vuestro apoyo ha sido increíble. Desde el primer momento, me sentí como en casa aquí. Nunca olvidaré cuando coreabais mi nombre. Gracias a mis compañeros, a los entrenadores y a todos los que trabajan en el club. Ha sido un honor jugar en el Barça. Hemos compartido grandes momentos durante estos cuatro años. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido. Hoy me despido de este estadio, pero el Barça siempre permanecerá en mi corazón. Visca el Barça y Visca Catalunya».