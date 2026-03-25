Al parecer, el BVB ha encontrado en la Serie A al sucesor de Julian Brandt. Según informa el diario italiano Tuttosport, el Borussia Dortmund se ha puesto en contacto con el FC Torino y con Nikola Vlasic.
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El sorprendente fichaje que quiere Niko Kovac: el BVB tiene en el punto de mira al sucesor de Julian Brandt
Según el diario, el compatriota de Vlasic, Niko Kovac, es un gran admirador del centrocampista ofensivo, aunque el traspaso no parece que vaya a salir barato. Aunque el contrato de Vlasic en Turín solo dura hasta 2027, al parecer el club tiene una cláusula por la que el contrato se prorrogaría automáticamente hasta 2028.
Tras una primera temporada difícil en el West Ham United, Vlasic se marchó inicialmente cedido al Torino, antes de que el club de la Serie A pagara unos once millones de euros por el internacional croata y lo fichara de forma definitiva. Los Hammers, que en agosto de 2021 llegaron a pagar 30 millones de euros al CSKA de Moscú, no fueron la primera etapa de Vlasic en la Premier League, donde no encontró su sitio.
En 2017, tras pasar por las categorías inferiores del Hajduk Split, fichó por el Everton FC por once millones de euros, pero fue cedido al CSKA de Moscú tras solo una temporada y 19 partidos (dos goles y una asistencia). Allí, el jugador de 28 años fue durante años uno de los pilares del equipo y sumó un total de 54 participaciones en goles (33 goles y 21 asistencias) en 108 partidos; en el West Ham, rara vez pasó de ser un jugador de complemento.
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Además del interés del BVB: al parecer, el Eintracht de Fráncfort y la Roma también están interesados en Vlasic
El caso del Torino es diferente. Allí, Vlasic es ahora incluso el segundo capitán y ha sido titular en todos los partidos de liga. En la temporada actual, suma ocho goles y cinco asistencias en 33 partidos oficiales. Además de en la posición ofensiva central, Vlasic también puede jugar como mediapunta o extremo izquierdo. Un perfil muy similar al del saliente Brandt.
Desde hace varias semanas se sabe que el jugador de 29 años abandonará el Borussia Dortmund siete años después de su fichaje por 25 millones de euros procedente del Bayer Leverkusen. Aunque Brandt siempre ha presentado buenos números en el BVB, al menos como goleador fiable, desde hace tiempo era objeto de críticas, especialmente por parte de la afición del Dortmund, debido a sus rendimientos irregulares y a sus actuaciones apáticas, sobre todo en lo que respecta al trabajo defensivo. En los 300 partidos oficiales disputados hasta la fecha con el BVB, Brandt ha participado directamente en 125 goles (56 tantos y 69 asistencias).
Por su parte, Vlasic sigue en plena lucha por el descenso con el Torino, donde es, junto a Giovanni Simeone, el jugador más importante en ataque de los «granata». La ventaja sobre los puestos de descenso es de seis puntos.
Al parecer, el BVB no es el único interesado. Desde la Bundesliga, el Eintracht de Fráncfort también estaría siguiendo a Vlasic. Según Tuttosport, el entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, sería un gran admirador de Vlasic. Sin embargo, es dudoso que Gasperini pueda conservar su puesto de entrenador en la capital italiana por mucho tiempo.
Julian Brandt y Nikola Vlasic: datos de rendimiento y estadísticas
Jugadores Partidos Goles Asistencias Nikola Vlasic 414 70 63 Julian Brandt 583 134 147