Según Bild, el BVB tiene las mejores opciones para fichar al joven Kennet Eichhorn. La clave sería una reunión entre el director deportivo del Dortmund, Ole Book, y el jugador de 16 años.
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Se dice que el BVB tiene «las mejores posibilidades»: se desvela el espectacular plan de fichajes de Kennet Eichhorn
Según «Sport Bild», Eichhorn dudaba del estilo de juego del BVB bajo Niko Kovac y prefería fichar por Bayer Leverkusen o RB Leipzig. Ahora, la situación habría cambiado. El Bayern también está interesado, aunque, según kicker, hay desacuerdo interno sobre su fichaje.
Hertha, sin embargo, aún confía en retenerlo un año más. Según Bild, el club berlinés planea venderlo el próximo verano por doce millones de euros y luego repatriarlo cedido por una temporada.
Sin embargo, el plan es poco probable que funcione: según Sport Bild, Eichhorn solo se marchará en verano a un equipo habitual de Champions que le garantice minutos. Una cesión de vuelta a Berlín o un año en Segunda están descartados.
De hecho, si fichara por el BVB, este podría aprovecharlo de inmediato como el mediocentro defensivo que complementa a Felix Nmecha.
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El Hertha BSC espera que Eichhorn se quede
Sin embargo, los aficionados del Hertha aún confían en que Eichhorn se quede un año más. El director deportivo, Benjamin Weber, asegura que el jugador tendría garantizado el «tiempo de juego» en Berlín: «Tener esa seguridad a una edad temprana. Tiempo para desarrollarse. Eso ofrecemos», afirmó Weber y aclaró: «Aún no hay decisión. Estamos en contacto con los padres de Kenny y haremos todo lo posible para que se quede un año más».
El entrenador Stefan Leitl compartió ese optimismo y, tras la victoria 2-1 del domingo ante el Greuther Fürth, le auguró «una gran carrera». Ante los francos, en riesgo de descenso, marcó su primer gol en la 2.ª división tras una gran jugada individual y batió el récord de Gunther Reeg: con 16 años, 9 meses y 13 días se convirtió en el goleador más joven de la historia de la categoría.
«Ha sido un gol increíble. Tiene 16 años... ¿qué más podemos decir de este chico? Si a los 16 juegas como un jugador consagrado y además aguantas el ritmo físico, eso lo dice todo. Un gol fantástico, enhorabuena a Kenny», concluyó Leitl.